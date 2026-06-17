النيران التهمت جهاز عروس خلال دقائق.. والأهالي يطالبون بالتحقيق في وجود مخزن أخشاب وسط منطقة سكنية

عاش أهالي عزبة خير الله بمنطقة مصر القديمة مأساة إنسانية، عقب نشوب حريق هائل داخل ثلاثة عقارات يقطنها تسع عائلات، إثر اندلاع النيران داخل مخزن للأخشاب، قبل أن تمتد بسرعة إلى العقارات المجاورة نتيجة كثافة المواد شديدة الاشتعال في الموقع.

وتحولت شقق سكنية كاملة خلال ساعات قليلة إلى رماد، بعدما التهمت النيران محتوياتها بالكامل، بجانب مخزن الأخشاب؛ ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة، وسط حالة من الصدمة والحسرة بين الأهالي الذين عجزوا عن إنقاذ ممتلكاتهم.

وانتقلت «الشروق»، إلى مكان الحريق، حيث كانت مأساة العروس أشد ألمًا بين المتضررين، بعدما ذهبت في الصباح لاستخراج بعض الأوراق الخاصة بعقد قرانها، وزفافها الذي كانت تستعد للاحتفال به خلال أسبوع، لكن الفرحة لم تدم طويلًا بعدما جاءها خبر نشوب الحريق داخل منزلها؛ ما تسبب في التهام النيران لجهازها بالكامل.

وقالت الحاجة كريمة، والدة العروس، وهي تجلس أمام العقار المحترق، إن الأسرة فقدت كل شيء في لحظات، مضيفة: «كان فاضل أسبوع على فرح بنتي، والشقة كانت جاهزة بعد تعب سنين، ومكناش نتخيل إن لحظة واحدة تنهي كل حاجة بالشكل ده، جهاز بنتي اتحول لرماد، ومبقيناش عارفين هنبات فين أنا وعيالي وأحفادي».

كما امتدت ألسنة اللهب إلى منزل آخر يقطنه أحد الأهالي، ويعمل حدادًا مسلحًا، حيث أكد لـ«الشروق»، أنه حاول إنقاذ بعض محتويات شقته فور اندلاع الحريق، إلا أن سرعة انتشار النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك، قبل وصول قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق.

وقال: «كنت راجع من الشغل وملحقتش أرتاح، وفجأة سمعنا صراخًا والدخان والنار بتقرب من البيوت، حاولنا نطلع أي حاجة لكن مقدرناش، وكل همنا كان إننا نخرج بأمان بس».

كما طالت النيران شقة عريس حديث الزواج، حيث احترقت محتوياتها بالكامل أثناء وجوده في العمل، وعند عودته فوجئ بتحول مسكنه إلى أنقاض، بعد أن فقد كل ما يملكه خلال دقائق.

وأوضح يوسف، أحد سكان المنطقة، أن الحريق بدأ في كميات من الأخشاب والمخلفات خلف الكتل السكنية، قبل أن يمتد بسرعة إلى المنازل المجاورة، مشيرًا إلى أن الأهالي حاولوا السيطرة على النيران بوسائل بدائية إلى حين وصول قوات الحماية المدنية.

وأضاف أن سيارات الإطفاء تمكنت من محاصرة الحريق بعد عدة ساعات من الجهود المكثفة، لمنع امتداده إلى مناطق سكنية أخرى.

وطالب عدد من الأهالي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة؛ للوقوف على أسباب الحريق، والتأكد من قانونية وجود مخزن الأخشاب في منطقة سكنية، خاصة مع احتوائه على مواد شديدة الاشتعال قرب منازل المواطنين.