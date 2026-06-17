قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تضم 14 بندا في صفحة ونصف، موضحة أن البندين الأول والثاني خصصا للإطار العام للتفاوض.

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن لبنان ذُكر في مذكرة التفاهم 3 مرات، مؤكدة أنه ينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان، موضحة أنه تم التأكيد في مذكرة التفاهم على احترام سيادة لبنان، في حين أن وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع ذلك.

ونوهت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان انتهاك لمذكرة التفاهم، موضحة أن طهران ستتخذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد، وقالت إنه يجب وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان لبدء مرحلة التفاوض.

وشددت على أن أحد البنود يؤكد أن بدء التفاوض واستمراره مرهون بتنفيذ التزامات بينها وقف للحرب يشمل لبنان.

ولفتت الخارجية الإيرانية، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، وقالت: «نحن وأمريكا تعهدنا بإجراء مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما ستبدأ الجمعة».

وشددت على أنه على الولايات المتحدة رفع الحصار البحري وعدم مضايقة السفن الإيرانية خلال 30 يوما وهو أمر بدأت بتنفيذه، وتابعت: «خلال مدة معينة سنعيد حركة المرور في مضيق هرمز إلى طبيعتها وسنزيل بعض العوائق من هناك».

وأوضحت أن إيران وعمان ستتعاونان في إدارة هرمز وتقديم خدمات للسفن، وقالت إنه سيتم التشاور مع دول المنطقة عند الحاجة، موضحة أن الجانب الأمريكي تعهد بإزالة العوائق المتعلقة بأصول إيران المجمدة وتم بحث بعض تفاصيل الموضوع.

وذكرت أن مذكرة التفاهم تنص على أنه بعد التوقيع سيتم التفاوض مع واشنطن على موضوع العقوبات والملف النووي، وقالت: «سنبحث موضوعات المواد النووية المخصبة وتخصيبنا لليورانيوم والعقوبات خلال فترة الـ60 يوما».