أكد علي علوان، مهاجم منتخب الأردن، أن النشامى ما زالوا يمتلكون فرصة التأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم 2026، رغم الخسارة أمام النمسا في الجولة الأولى، مشيرًا إلى أن قلة الخبرة لعبت دورًا في نتيجة المباراة.

أعرب علي علوان، مهاجم منتخب الأردن، عن ثقته في قدرة النشامى على العودة للمنافسة في المجموعة، رغم الهزيمة بنتيجة 3-1 أمام منتخب النمسا في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم 2026.

وقال علوان في تصريحات إعلامية: "أبارك لإخواني اللاعبين على هذه المباراة، لقد قدمنا مجهودًا كبيرًا في مشاركة تاريخية، وما زال القادم أفضل، إذ تنتظرنا مباراتان وما زلنا نملك فرصة التأهل".

وأضاف: "قدر الله وما شاء فعل، قلة الخبرة أثرت علينا في أول مشاركة لنا بكأس العالم، لكننا كنا الطرف الأفضل في فترات عديدة من اللقاء وأضعنا بعض الفرص، فيما تسببت تفاصيل صغيرة في استقبالنا هدفين".

وشدد مهاجم النشامى على أهمية الاستفادة من الدروس التي خرج بها المنتخب من المباراة الأولى، من أجل الظهور بصورة أفضل خلال الجولتين المقبلتين.

وسجل علوان الهدف الوحيد لمنتخب الأردن في شباك النمسا، ليصبح أول لاعب أردني يهز الشباك في تاريخ مشاركات النشامى ببطولة كأس العالم، محققًا إنجازًا تاريخيًا للكرة الأردنية رغم الخسارة في اللقاء الافتتاحي.