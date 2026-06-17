هيئة بحرية: إطلاق نار على سفينة من زورقين بخليج عدن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 105 أميال بحرية شمال شرقي عدن اليمنية، مؤكدة سلامة طاقم السفينة.

وأضافت الهيئة في بيان: "اقترب زورقان صغيران، على متنهما عدد غير معروف من المسلحين، من سفينة لمسافة 4 أمتار، وأطلقا النار عليها"، وفق رويترز.

ونشرت السفينة فريقا أمنيا ردّوا بإطلاق النار. وانسحب الزورقان المشتبه بهما الآن".

وسبق أن تعرضت سفينتا شحن تجاريتان لهجوم من زوارق مسلحة قبالة السواحل اليمنية يوم الأحد، في حادثين منفصلين أبلغت عنهما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

وفقا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فقد وقع الحادث الأول على بعد نحو 14 ميلا بحريا جنوب الساحل اليمني، حيث أفادت سفينة حاويات باقتراب زورق صغير منها، وأطلق من كان على متنه النار وحاولوا اعتلاء السفينة قبل أن يتم إحباط الهجوم. ولم تتوفر تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وبعد عدة ساعات، أصدرت الهيئة البريطانية تحذيرا ثانيا يتعلق بناقلة تبعد نحو 111 ميلا بحريا جنوب شرق عدن. وفي هذا الحادث، أفادت الأنباء باقتراب زورق على متنه أربعة مسلحين من السفينة وإطلاق النار عليها باستخدام قذيفة صاروخية (آر بي جي). وتجري السلطات حالياً تحقيقات في كلا الهجومين.