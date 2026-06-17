ترامب: صادرنا الكثير من أموال إيران وسيتعين علينا إعادتها في مرحلة ما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة صادرت الكثير من أموال إيران وسيتعين عليها إعادتها في مرحلة ما.

وأوضح ترامب، في تصريحات على هامش ختام قمة مجموعة السبع، أن طهران لن تتمكن من الوصول إلى صندوق بقيمة 300 مليار دولار إلا إذا أحسنت التصرف، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

كما شكر ترامب نظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، على ما وصفه بحيادهما خلال الحرب مع إيران.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا: "أريد فقط أن أشكرهما لأنهما جعلا الأمر أفضل بكثير".

وأضاف أن كلا الزعيمين كانا "محايدين".