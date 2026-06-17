قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عندما تعلن عن شراكة مع القطاع الخاص أو تبيع جزءًا من حصتها لشركاته تظهر بعض الدعاوى التي تعطي انطباعًا سلبيًّا بأن القطاع الخاص سيئ وليس جيدًا.

وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يجب لفظه بشكل كامل، موضحًا أن القطاع الخاص يقع عليه دورٌ ما في تغيير هذه النظرة، التي تمثل مشكلة كبيرة جدًا في المجتمع.

ولفت إلى أن هناك تعليقات ليست بالقليلة تُوجه اتهامات للقطاع الخاص، مؤكدا أن مواجهة هذا الأمر ليست مسئولية الدولة وحدها لكن القطاع الخاص شريك في الأمر، بأن يتم تغيير الانطباع القائم لدى البعض حيث يتم تصوير الشراكة مع القطاع الخاص بأنها تهمة.

ونوه إلى أن هذا الأمر يمثل دورًا مهمًا للإعلام والكتّاب والمفكرين، موضحًا أن الطفرة التنموية الكبيرة التي تحققت في الصين ويصفها الكثيرون بالمعجزة والنموذج كانت نتاجًا للفظ الفكر الاشتراكي وسيطرة الدولة على كل شيء، وغيرت منظومة الدولة بالكامل بما في ذلك الشركات التابعة لها حيث تم تغيير منظومتها بالكامل وسمحت للقطاع الخاص بأن يكون موجودًا بقوة.

وأوضح أن الحكومة تكون سعيدة وهي تعلن عن شراكة مع القطاع الخاص لكنها تفاجَئ بردود أفعال تزعم أنه يتم بيع الدولة، مؤكدا ضرورة تغيير هذه الأمور، وأن يساعد الجميع في ذلك.

ولفت إلى أنه من الممكن أن تكون هناك ممارسات خاطئة، وهو أمر طبيعي ويحدث في كل دول العالم، لكن المهم هو السياق العام، وهو ما يمثل دورًا مهمًا لا يقتصر العمل عليه من قبل الدولة وحسب لكن القطاع الخاص عليه أن يؤدي هذا الدور بجانب الكتاب.