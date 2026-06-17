وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة إنشاء كافيتريا جديدة بمنطقة معابد الكرنك

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول إنشاء كافيتريا جديدة بالقرب من البحيرة المقدسة بمنطقة معابد الكرنك بالأقصر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الكافيتريا الجديدة أُنشئت بديلًا للكافيتريا القديمة التي كانت قائمة منذ عام 1976 داخل أحد مباني معبد طهارقا، مشيرة إلى أن المبنى القديم كان غير ملائم ومُنفذًا بمواد قابلة للاشتعال، الأمر الذي استدعى نقله حفاظًا على سلامة الأثر والزائرين، خاصة بعد حادث الحريق الذي تعرض له العام الماضي.

وأكدت الوزارة، أن الموقع الجديد للكافيتريا يقع في نهاية مسار الزيارة بالقرب من مدرجات عروض الصوت والضوء، وعلى بعد نحو 13 مترًا من البحيرة المقدسة، بما لا يؤثر على القيمة الأثرية أو المشهد البصري العام للمنطقة.

وأضافت أن المبنى الجديد لم يُنفذ باستخدام الخرسانة أو الطوب كما تردد، وإنما أُقيم وفق ضوابط فنية دقيقة باستخدام هياكل خفيفة وآمنة غير قابلة للاشتعال، وقابلة للفك والتركيب، بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالحفاظ على المواقع الأثرية.

كما أشارت الوزارة إلى أن تنفيذ المشروع تم بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، في إطار الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة لأعمال التطوير داخل المناطق الأثرية.

وشددت الوزارة على أن توفير الخدمات للزائرين داخل المواقع الأثرية الكبرى، ومنها معابد الكرنك، يمثل جزءًا من جهود تحسين تجربة السائح والزائر، مع الحفاظ الكامل على القيمة التاريخية والأثرية للموقع.

وأكدت وزارة السياحة والآثار استمرار التزامها بحماية وصون التراث الأثري المصري، بالتوازي مع تطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين وفقًا للمعايير الدولية.