تلقى منتخب اسكتلندا صدمة قبل مباراته المرتقبة أمام المغرب في كأس العالم 2026، بعدما غاب أحد أبرز مدافعيه عن التدريبات الجماعية، مما يثير الشكوك حول جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

أفادت شبكة “ESPN” أن مدافع منتخب اسكتلندا، سكوت ماكينا، غاب عن التدريبات الجماعية للفريق يوم الأربعاء، قبل أيام قليلة من المواجهة المهمة أمام المغرب.

ويأتي هذا الغياب في وقت حساس، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كان قد غاب أيضًا عن مباراة اسكتلندا السابقة أمام هايتي، والتي انتهت بفوز فريقه 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، بسبب إصابة في عضلة ربلة الساق.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة اسكتلندا صباح السبت المقبل، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتواجد الفريقان في مجموعة تضم أيضًا البرازيل وهايتي.

ويتصدر المنتخب الاسكتلندي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المغرب المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، ويأتي منتخب البرازيل ثالثًا بنفس الرصيد، في حين يتذيل هايتي الترتيب دون نقاط.