 هاري كين يعادل إنجاز بيكهام التاريخي في كأس العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هاري كين يعادل إنجاز بيكهام التاريخي في كأس العالم

الشروق
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 12:10 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 12:10 ص

واصل هاري كين كتابة التاريخ بقميص منتخب إنجلترا، بعدما سجل هدفان خلال مواجهة كرواتيا في افتتاح مشوار "الأسود الثلاثة" ببطولة كأس العالم 2026.

وبتسجيله في النسخة الحالية، أصبح كين ثاني لاعب إنجليزي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم، معادلًا الرقم التاريخي المسجل باسم ديفيد بيكهام.

وكان قائد المنتخب الإنجليزي قد افتتح سجله التهديفي في المونديال خلال نسخة 2018 في روسيا، عندما توج هدافًا للبطولة برصيد 6 أهداف، قبل أن يضيف هدفين في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر.

ونجح كين في مواصلة حضوره التهديفي بالمونديال، بعدما هز شباك كرواتيا في نسخة 2026، ليؤكد مكانته كأحد أبرز هدافي منتخب إنجلترا عبر التاريخ.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل كين الحافل بالأرقام القياسية مع المنتخب الإنجليزي، في ظل دوره القيادي وتأثيره الكبير داخل صفوف الفريق.


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