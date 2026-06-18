 شيخ الأزهر مرحبًا بوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا: ندعو الله أن يكون نهاية حاسمة للحروب في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شيخ الأزهر مرحبًا بوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا: ندعو الله أن يكون نهاية حاسمة للحروب في المنطقة

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
آلاء يوسف
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 1:13 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 1:13 ص

رحّب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تدوينة نشرها على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في تدوينته: "يرحب الأزهر الشريف باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لاستقرار دائم، ونهاية حاسمة للحروب والصراعات التي أنهكت شعوب المنطقة والعالم، وأضرت بالاقتصاد العالمي، وأثقلت كاهله بالفقر والخوف والتوتر".

وأضاف: "ويذكّر الأزهر الشريف بما هو معلوم من أن الحروب تصيب الجميع، ولا تخلّف وراءها إلا مزيدًا من الدماء والخراب والفوضى، وأن الحوار والتفاهم واحترام سيادة الدول هو الطريق الأمثل لتسوية النزاعات وتحقيق الأمن والسلام، والسبيل الأنجح إلى الاستقرار والتنمية والازدهار".


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