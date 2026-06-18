كيروش وكريستيانسن يعلنان تشكيل غانا وبنما في المونديال

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة بنما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة ببطولة كأس العالم 2026.

واعتمد كيروش على طريقة لعب 4-4-1-1، بقيادة القائد جوردان أيو في الخط الأمامي، مع وجود إرنست نواماه وكمال الدين سليمانا ضمن العناصر الهجومية، فيما يغيب لاعب الوسط توماس بارتي بسبب عدم الجاهزية.

في المقابل، كشف توماس كريستيانسن، المدير الفني لمنتخب بنما، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء بطريقة 4-4-2، مع الاعتماد على الثنائي الهجومي سيسيليو ووترمان وخوسيه لويس رودريجيز، إلى جانب خبرة القائد يويل بارسيناس في قيادة الهجمات.

تشكيل غانا:

لورانس أتي زيجي، دينيس أودوي، ألكسندر جيكو، محمد ساليسو، جيديون مينساه، إرنست نواماه، إليشا أووسو، سالي عبد الصمد، كمال الدين سليمانا، أنطوان سيمينيو، جوردان أيو.

تشكيل بنما:

أورلاندو موسكيرا، مايكل موريلو، فيدل إسكوبار، أندريس أندرادي، إريك ديفيس، كريستيان مارتينيز، أدالبيرتو كاراسكيلا، أنيبال جودوي، يويل بارسيناس، خوسيه لويس رودريجيز، سيسيليو ووترمان.