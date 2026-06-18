مدرب الكونغو الديمقراطية يشيد بلاعبيه بعد التعادل مع البرتغال

أشاد سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال مواجهة البرتغال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الحادية عشرة بكأس العالم 2026.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في انتزاع نقطة ثمينة أمام المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو، بعدما قلب تأخره بهدف مبكر إلى تعادل مستحق، في ظهور قوي خلال مشاركته المونديالية.

وافتتح جواو نيفيز التسجيل للبرتغال بعد مرور ست دقائق فقط من بداية اللقاء، قبل أن يرفض منتخب الكونغو الاستسلام ويتمكن يوان ويسا من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة.

وفي الشوط الثاني، اعتقد المنتخب البرتغالي أنه استعاد التقدم بعدما هز جواو كانسيلو الشباك بتسديدة رائعة، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل، ليحافظ المنتخب الأفريقي على نتيجة التعادل حتى صافرة النهاية.

وقال ديسابر عقب المباراة: "اللاعبون أظهروا التزامًا كبيرًا وروحًا جماعية رائعة، ونفذوا الخطة التي وضعناها بالشكل المطلوب. سجلنا من كرة ثابتة وقدمنا مباراة قوية أمام منافس كبير، وأنا فخور جدًا بما قدمه اللاعبون وبالطريقة التي مثلوا بها بلادهم".

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة كولومبيا في الجولة الثانية يوم 23 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام أوزبكستان يوم 27 من الشهر نفسه.