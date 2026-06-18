كانسيلو ينتقد ظهور البرتغال أمام الكونغو ويطالب برد فعل قوي في المونديال

أبدى جواو كانسيلو، لاعب منتخب البرتغال وبرشلونة المعار من الهلال السعودي، عدم رضاه عن المستوى الذي قدمه منتخب بلاده خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

وفشل المنتخب البرتغالي في الحفاظ على تقدمه بعدما سجل جواو نيفيز هدفًا مبكرًا، قبل أن تنجح الكونغو الديمقراطية في العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1.

وأوضح كانسيلو في تصريحات لموقع FIFA أن امتلاك الكرة لم يكن كافيًا لحسم المباراة، بعدما عانى الفريق من صعوبة في الوصول إلى مرمى المنافس وصناعة فرص مؤثرة، مشيرًا إلى أن الأداء الهجومي لم يكن بالمستوى المطلوب.

وأضاف اللاعب البرتغالي أن المنتخب منح منافسه مساحات للاستفادة من الهجمات المرتدة، مؤكدًا ضرورة معالجة السلبيات سريعًا قبل خوض المباريات المقبلة.

وشدد كانسيلو على أن الفريق سيعمل على تصحيح الأخطاء والعودة بشكل أقوى، من أجل تحقيق الانتصارات والمضي قدمًا في منافسات كأس العالم.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات، بينما يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع كولومبيا.