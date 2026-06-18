كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، كواليس أزمة القيد التي يواجهها النادي، مؤكدًا أن الملف ينقسم إلى شقين رئيسيين: الأول يتعلق بالحصول على الرخصة، والثاني بأزمة إيقاف القيد، مشددًا على ضرورة الفصل بينهما في الطرح والتعامل.

وأوضح هشام نصر في برنامج «يحدث في مصر» عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي تتمثل في إنهاء ملف الرخصة، من خلال تسوية الديون والقضايا العالقة، مشيرًا إلى وجود مفاجأة إيجابية قريبة في هذا الإطار. وأضاف: «نسعى لفك كل الإيقافات المرتبطة بالقضايا، ونعمل على الوصول إلى تفاهمات تضمن إنهاء هذه الملفات بشكل كامل من أجل الحصول على الرخصة».

وشدد نائب رئيس الزمالك على ثقته في قدرة الإدارة على تسوية جميع القضايا، قائلًا: «سننهي هذه الملفات.. حط تحتها مية خط هنسويها»، في إشارة إلى إصرار النادي على تجاوز الأزمة الحالية.

وفيما يخص إيقاف القيد، أشار نصر إلى أن الملف لا يزال قيد المناقشة، ويتضمن إجراءات استئناف، مؤكدًا أن العمل جارٍ بالتوازي لحله.

وأكد هشام نصر أن الفريق الحالي سبق له تحقيق لقب الدوري بنفس العناصر، ما يعكس قدرته على المنافسة رغم التحديات.

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تتعامل مع الأزمات بشكل تدريجي ومنظم، قائلًا: «لدينا عدة ملفات ونعمل على حلها تباعًا وبالتوازي، والأهم الآن إنهاء القضايا والحصول على الرخصة، وبالتأكيد سنعلن قريبًا عن أخبار إيجابية».