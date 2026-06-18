حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية قضية "مستريح البيض والمزارع"، المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، للحكم بجلسة 9 أغسطس المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها أو السفر إلى خارج البلاد لحين انتهاء المحاكمة.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية المتهم إلى المحاكمة في القضية رقم 60 لسنة 2026، لاتهامه بالنصب وتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها في مشروعات وهمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد كبير من المواطنين بزعم استثمارها في مجال المزارع مقابل أرباح شهرية، فيما تبين أن معظم الشركات التابعة له حديثة التأسيس ولا تمارس نشاطًا حقيقيًا، كما لم تقدم أي إقرارات ضريبية.

وأضافت التحقيقات أن حسابات المتهم لم تشهد أي عوائد ناتجة عن استثمارات فعلية، وأن الأموال التي دخلت إليها كانت عبارة عن تحويلات وإيداعات من المواطنين، مستغلًا رغبتهم في تحقيق أرباح سريعة وعوائد مرتفعة.