إنجلترا تستهل مشوارها في المونديال برباعية أمام كرواتيا

بدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم 2026 بانتصار مثير على كرواتيا بنتيجة 4-2، في مباراة شهدت تألق هاري كين وجود بيلنجهام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ودخل منتخب إنجلترا المباراة بقوة، وحصل على ركلة جزاء مبكرة بعد عرقلة نوني مادويكي داخل منطقة الجزاء. ورغم تصدي الحارس دومينيك ليفاكوفيتش للمحاولة الأولى من هاري كين، أعيدت الركلة بسبب تقدم الحارس وخطأ من الدفاع الكرواتي، لينجح قائد "الأسود الثلاثة" في التسجيل بالمحاولة الثانية ويمنح فريقه التقدم.

لكن الرد الكرواتي جاء سريعًا عبر مارتن باتورينا الذي أطلق تسديدة رائعة سكنت شباك جوردان بيكفورد، معيدًا المباراة إلى نقطة البداية.

وعاد كين ليضع إنجلترا في المقدمة مجددًا بعدما ارتقى لركنية نفذها ديكلان رايس وحولها برأسه إلى الشباك، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني في اللقاء ومعادلًا الرقم القياسي المسجل باسم جاري لينكر كأفضل هداف لإنجلترا في تاريخ كأس العالم برصيد 10 أهداف.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، استغل بيتار موسا تمريرة رأسية من المخضرم إيفان بيريشيتش ليهز شباك بيكفورد ويمنح كرواتيا هدف التعادل الثاني، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

ومع انطلاق الشوط الثاني احتاجت إنجلترا لدقيقتين فقط لاستعادة التقدم، عندما استغل جود بيلنجهام تمريرة متقنة من إليوت أندرسون وانطلق ليسجل هدفًا رائعًا من زاوية ضيقة، مواصلًا تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب الإنجليزي.

وواصل المنتخب الإنجليزي ضغطه الهجومي، لكن الحارس ليفاكوفيتش تألق في التصدي لعدة فرص خطيرة أمام ديكلان رايس ونيكو أورايلي وأنتوني جوردون، ليبقي كرواتيا في أجواء اللقاء.

ورغم بعض الهفوات الدفاعية التي سمحت لكرواتيا بتهديد المرمى الإنجليزي في أكثر من مناسبة، نجح البديلان بوكايو ساكا وماركوس راشفورد في حسم المواجهة، بعدما مرر ساكا كرة متقنة داخل المنطقة إلى راشفورد الذي سددها بهدوء في الشباك مسجلًا الهدف الرابع.

وبهذا الفوز حصد منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط في المجموعة، موجهًا رسالة قوية لمنافسيه في البطولة، بينما بات المنتخب الكرواتي مطالبًا بتدارك الموقف سريعًا بعد خسارته الأولى في المونديال.

ونال هاري كين جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفين وقاد منتخب بلاده لتحقيق بداية مثالية في رحلة البحث عن أول لقب عالمي منذ عام 1966.