دانيلو يطالب البرازيل بمواجهة الحقيقة قبل لقاء هايتي

أكد دانيلو، مدافع منتخب البرازيل، أن على منتخب بلاده التعامل بواقعية مع أدائه في المباراة الافتتاحية بكأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال التعادل المخيب أمام المغرب بنتيجة 1-1.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة هايتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بمدينة فيلادلفيا، وسط ضغوط متزايدة على المدرب كارلو أنشيلوتي بعد البداية غير المقنعة في البطولة.

وكان المنتخب المغربي قد فاجأ البرازيل بأداء قوي في المباراة الأولى، حيث تقدم عبر إسماعيل صيباري، قبل أن ينقذ فينيسيوس جونيور السيليساو من الخسارة بهدف التعادل، في مواجهة شهدت معاناة واضحة للمنتخب البرازيلي خاصة خلال الشوط الأول.

وأثارت بعض اختيارات أنشيلوتي الفنية انتقادات واسعة، لا سيما الدفع بإيجور تياجو وروجر إيبانيز أساسيين، إلى جانب تراجع تأثير كاسيميرو ولوكاس باكيتا في وسط الملعب خلال النصف الأول من اللقاء.

وقال دانيلو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هايتي: "كل منتخب يمتلك مجموعة أساسية من اللاعبين يعتمد عليها بشكل مستمر، إلى جانب عدد من العناصر التي تتغير وفقًا للمنافس والخطة الفنية. هذه هي طبيعة كرة القدم الحديثة، حيث تختلف الاستراتيجيات من مباراة لأخرى".

وأضاف أن الجهاز الفني لم يحسم تشكيلته بالكامل حتى الآن، موضحًا أن غالبية الأسماء أصبحت معروفة، بينما لا تزال بعض المراكز محل منافسة قبل المباراة المقبلة.

كما أطلق دانيلو تعليقًا ساخرًا بشأن المدربين، قائلًا: "المدربون أحيانًا يكونون مجانين بعض الشيء، فهم يتخذون قرارات يصعب أحيانًا إيجاد تفسير منطقي لها"، قبل أن يؤكد أن اللاعب المحترف يجب أن يكون مستعدًا للمشاركة في أي وقت بغض النظر عن موعد معرفته بقرار اللعب.

وشدد قائد البرازيل على أن التركيز يجب أن يكون منصبًا على أداء الفريق أكثر من الانشغال بالمنافس، رغم خسارة هايتي في الجولة الأولى أمام اسكتلندا.

وأوضح: "علينا أن نكون واضحين مع أنفسنا. أفضل طريقة للتطور وتصحيح المسار هي مواجهة الواقع وتحليل كل ما حدث بصدق. يجب أن ندرك أن ما قدمناه في الشوط الأول أمام المغرب كان أقل بكثير من إمكانياتنا الحقيقية، وأقل مما ينتظره الجميع من منتخب البرازيل".