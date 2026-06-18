طارق فهمي: يجب على الأشقاء الفلسطينيين مساعدتنا في مشروع إعمار غزة وتجاوب حركة حماس

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة السبع التي عُقدت في مدينة إيفيان الفرنسية، بشأن أولوية إعادة إعمار قطاع غزة يحمل رسالة واضحة بضرورة التحرك وفق مسار إعادة الإعمار ورفض أي بدائل قد تؤدي إلى تشتيت الجهود.

وأضاف "فهمي" عبر برنامج "مساء DMC” مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "DMC”، أمس الأربعاء، أن القاهرة تستشعر خطورة التطورات الجارية في القطاع، في ظل ما وصفه بأكبر مخطط إسرائيلي لتوسيع مناطق السيطرة داخل غزة، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية المكثفة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك استضافة مجموعة من ممثلي الفصائل الفلسطينية واستقبال المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، جاءت في إطار احتواء تداعيات هذه التطورات والحفاظ على وحدة القطاع.

وتابع أن مصر تواصل جهودها لدفع مشروع إعمار غزة باعتباره المسار الرئيسي لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يجب على الأشقاء الفلسطينيين مساعدتهم في هذا وتجاوب حركة حماس مع الجهود المبذولة، إلى جانب ضرورة تحرك "ميلادينوف" بشكل سريع لدعم هذا المسار.

وأشار إلى أن المفاوضات شهدت نقاشات معقدة حول عدد من البنود المطروحة، من بينها ملف نزع السلاح، مؤكدًا أن القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات تضمن استقرار الأوضاع.

وشدد على ضرورة عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى استئناف جهودها السياسية والدبلوماسية وتحريك المبعوثين الأمريكيين للمشهد، لافتًا إلى أن ملف إعادة الإعمار يتطلب توفير التمويل اللازم، خاصة في ظل الفجوة بين الاحتياجات المعلنة وحجم التمويل المتاح.

وحذر من أي محاولات لإعادة إعمار مناطق بعينها بما يؤدي إلى تقسيم قطاع غزة أو فرض واقع جغرافي جديد، مؤكدًا أن تقسيم القطاع يمثل خطًا أحمر بالنسبة لمصر لما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية خطيرة.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن مساء أمس الأربعاء، عقب زيارة إلى الجمهورية الفرنسية شارك خلالها في أعمال قمة مجموعة السبع التي عُقدت بمدينة إيفيان الفرنسية.