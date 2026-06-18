توخيل يشيد برد فعل إنجلترا أمام كرواتيا: استعدنا الثقة والشخصية بعد بداية صعبة

أشاد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بردة فعل لاعبيه خلال مواجهة كرواتيا، مؤكدًا أن الفريق نجح في استعادة توازنه وشخصيته بعد بداية متوترة في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

وقال توخيل إن المنتخب الإنجليزي لم يظهر بأفضل مستوياته خلال الشوط الأول، بعدما تأثر اللاعبون ببعض التوتر، وهو ما جعل القرارات داخل الملعب أكثر حذرًا مع الاعتماد بشكل زائد على التمريرات الخلفية.

وأوضح المدرب الألماني أن الفريق واجه صعوبات في فرض أسلوبه الهجومي واستغلال المساحات، كما لم يكن بالحدة المطلوبة في الصراعات الثنائية، قبل أن يتغير الأداء بشكل واضح في الشوط الثاني.

وأضاف توخيل أن ما أسعده هو رد فعل اللاعبين بعد العودة إلى أرض الملعب، حيث ظهر الحماس والرغبة في السيطرة على المباراة، وتمكن المنتخب من رفع مستواه وحسم اللقاء.

وكان منتخب إنجلترا قد حقق فوزًا كبيرًا على كرواتيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة بكأس العالم 202.