لاعب الكونغو: لم نضع خطة خاصة لإيقاف رونالدو بسبب تقدمه في السن

أعرب نجلايل موكاو، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، عن أن فريقه لم يضع خطة محددة لإيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة المنتخبين، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه الكبير لمسيرته التاريخية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية، ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات كأس العالم 2026، ليحصد المنتخبين نقطة ثمينة في مشوار المجموعة.

وقال موكاو، في تصريحات لقناة TNT البرازيلية: “هل وضعنا خطة خاصة لاحتواء رونالدو؟ بصراحة لا، لأننا نعلم أنه لم يعد كما كان في السابق. لقد تقدم في السن قليلًا، لكنه لا يزال أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وأكن له كل الاحترام”.

وأضاف: “من الطبيعي أن يقل المجهود البدني مع التقدم في العمر، لكن ذلك لا يقلل من قيمته، فهو يظل لاعبًا استثنائيًا وأسطورة حقيقية”.

وشهدت المباراة مشاركة رونالدو دون أن يتمكن من تسجيل أهداف، ليواصل غيابه عن هز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي في البطولات الكبرى.

وسجل هدف البرتغال الوحيد جواو نيفيز، بينما أحرز يوان ويسا هدف التعادل لصالح الكونغو الديمقراطية.

وبهذه النتيجة، رفع كل من البرتغال والكونغو الديمقراطية رصيدهما إلى نقطة واحدة، في انتظار نتيجة مواجهة كولومبيا وأوزبكستان ضمن المجموعة نفسها.