أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز وثلاثة مسؤولين بقطاع النفط يوم الأربعاء بأن إنتاج النفط الخام من جنوب العراق ارتفع بنحو 500 ألف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وذلك مع وصول المزيد من ناقلات النفط إلى موانئ التصدير.
وأوضح المسؤولون الثلاثة في قطاع النفط أن إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق كان يبلغ نحو مليون برميل يوميا قبل هذه الزيادة.
وذكر المسؤولون أن انحسار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التحسينات التدريجية في سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، ساهم في وصول المزيد من ناقلات النفط إلى موانئ التصدير الجنوبية للعراق.
ووفقا للوثيقة ومسؤولين بحقل الرميلة، فقد زاد العراق إنتاجه من الحقل بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى حوالي 650 ألف برميل يوميا مع تعافي عمليات التصدير.
كما أعاد العراق تشغيل حقل غرب القرنة 2 بإنتاج يبلغ حوالي 150 ألف برميل يوميا، مما ساهم في رفع إنتاج النفط الخام في الجنوب، بحسب المسؤولين والوثيقة.
وخلص تحليل أجرته رويترز إلى أن العراق عانى من تراجع كبير لعائدات النفط نتيجة الإغلاق الفعلي للمضيق وذلك لافتقاره إلى مسارات شحن بديلة.
جاء الارتفاع في إنتاج جنوب البلاد بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع على إطار عمل لإنهاء حربهما ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.