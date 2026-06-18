أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز وثلاثة مسؤولين بقطاع النفط يوم الأربعاء بأن إنتاج ​النفط الخام من جنوب العراق ارتفع بنحو ‌500 ألف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وذلك مع وصول المزيد من ناقلات النفط إلى موانئ التصدير.

وأوضح ​المسؤولون الثلاثة في قطاع النفط أن إنتاج حقول ​النفط الجنوبية في العراق كان يبلغ نحو مليون ⁠برميل يوميا قبل هذه الزيادة.

وذكر المسؤولون أن انحسار ​الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التحسينات ​التدريجية في سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، ساهم في وصول المزيد من ناقلات النفط إلى موانئ التصدير الجنوبية للعراق.



ووفقا للوثيقة ومسؤولين ​بحقل الرميلة، فقد زاد العراق إنتاجه من الحقل ​بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى حوالي 650 ألف برميل ‌يوميا ⁠مع تعافي عمليات التصدير.

كما أعاد العراق تشغيل حقل غرب القرنة 2 بإنتاج يبلغ حوالي 150 ألف برميل يوميا، مما ساهم في رفع إنتاج النفط الخام في ​الجنوب، بحسب المسؤولين ​والوثيقة.

وخلص تحليل ⁠أجرته رويترز إلى أن العراق عانى من تراجع كبير لعائدات النفط نتيجة الإغلاق ​الفعلي للمضيق وذلك لافتقاره إلى مسارات ​شحن بديلة.

جاء ⁠الارتفاع في إنتاج جنوب البلاد بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع ⁠على ​إطار عمل لإنهاء حربهما ورفع الحصار ​الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.