ترامب يشكر شي وبوتين على حيادهما في حرب إيران

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بأنهما "محايدان" خلال ​الحرب مع إيران، قائلا اليوم الأربعاء إنهما لم يعرقلا جهوده ‌لكبح طموحات طهران النووية.

وقال ترامب بعد اعتماد اتفاق وقف إطلاق النار "أود أن أشكرهما لأنهما ساهما في تحسين الوضع كثيرا".

وفي مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر مجموعة الدول السبع ​في إيفيان لي بان بفرنسا، عبر ترامب للصحفيين عن امتنانه ​للزعيمين لالتزامهما البقاء بعيدا عن الصراع.



وأضاف ترامب "أود أن أشكر الصين، ⁠والرئيس شي. كنت معه، وقد التزم الحياد، الحياد التام، وأنا أقدر ​ذلك. كما أود أن أشكر فلاديمير بوتين، فقد كان محايدا للغاية. كان ​بإمكانهما أن يجعلا الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا".

وتتناقض تصريحات ترامب مع تصريحات سابقة بشأن حلفاء الولايات المتحدة، من اليابان إلى أوروبا، الذين انتقدهم لعدم مساعدتهم في العملية ​العسكرية أو الجهود اللاحقة لتطهير مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران.

وتحافظ موسكو ​وبكين على علاقات وثيقة مع طهران. وكانت روسيا قالت إن الحرب قد تؤدي إلى ‌سباق ⁠تسلح نووي في الشرق الأوسط.

ونددت بكين بهجمات واشنطن على طهران، واصفة إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة البلاد. وتقول مصادر مطلعة ويُقدّر مسؤولون في المخابرات الأمريكية أن بكين زودت طهران ببضائع لها استخدامات عسكرية محتملة. وكانت ​مصافي النفط الصينية ​المستقلة أهم زبائن ⁠إيران خلال النزاع، متجاهلة العقوبات الأمريكية.



لكن ترامب قال إن شي كان له دور مساعد في حل النزاع، وتجنب ​إرسال "أسلحة ثقيلة" أو صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف.

وأضاف ترامب "كان ​بإمكانهم ⁠إرسال سفينة نفط برفقة ست مدمرات على كل جانب. لكنهم لم يفعلوا ذلك. لقد ساعدني الرئيس شي. حاول المساعدة، وأعتقد أنه ساهم في حل النزاع".

وقالت ⁠متحدثة ​باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان إن ​موقفهم كان "ثابتا" وإنهم "يعملون بلا كلل لإنهاء القتال وإحلال السلام".

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن على ​الفور على طلب للتعليق.