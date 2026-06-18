 النفط يصعد 1% وسط شكوك حول الاتفاق الأمريكي الإيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النفط يصعد 1% وسط شكوك حول الاتفاق الأمريكي الإيراني

رويترز
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 5:08 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 5:08 ص

  ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد ​أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ‌اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهائيا وإن الحرب معها ربما تُستأنف إذا لم يشعر ​بالرضا، إلا أن المخاوف بشأن فائض المعروض ​العام المقبل حدت من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة ⁠لخام برنت 59 سنتا أو 0.75 بالمئة ​عند التسوية إلى 79.55 دولار للبرميل، فيما ​صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 76.79 دولار.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن ​مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية وإنه ​قد يستأنف الضربات إذا لم يشعر بالرضا عن التطورات ‌أو ⁠إذا لم "تلتزم" إيران بالبنود. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا يوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.
في ​غضون ذلك، ​ذكرت وكالة ⁠الطاقة الدولية في أول توقعاتها لعام 2027 أن سوق النفط ستشهد ​فائضا كبيرا في المعروض، مع توقع ​ارتفاع ⁠الإنتاج العالمي بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا، فيما سيرتفع الطلب بمقدار مليوني برميل يوميا فقط.
وعلى المدى ⁠القريب، ​أضافت الوكالة أن اتفاق ​طهران وواشنطن يفتح المجال أمام إعادة ملء المخزونات المستنزفة أو ​بناء احتياطيات استراتيجية جديدة.


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