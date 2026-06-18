النفط يصعد 1% وسط شكوك حول الاتفاق الأمريكي الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهائيا وإن الحرب معها ربما تُستأنف إذا لم يشعر بالرضا، إلا أن المخاوف بشأن فائض المعروض العام المقبل حدت من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.75 بالمئة عند التسوية إلى 79.55 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 76.79 دولار.
وقال ترامب يوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية وإنه قد يستأنف الضربات إذا لم يشعر بالرضا عن التطورات أو إذا لم "تلتزم" إيران بالبنود. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا يوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الطاقة الدولية في أول توقعاتها لعام 2027 أن سوق النفط ستشهد فائضا كبيرا في المعروض، مع توقع ارتفاع الإنتاج العالمي بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا، فيما سيرتفع الطلب بمقدار مليوني برميل يوميا فقط.
وعلى المدى القريب، أضافت الوكالة أن اتفاق طهران وواشنطن يفتح المجال أمام إعادة ملء المخزونات المستنزفة أو بناء احتياطيات استراتيجية جديدة.