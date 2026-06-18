 ترامب: من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ باليستية بينما تمتلكها دول أخرى - بوابة الشروق
الخميس 18 يونيو 2026 4:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟


النتـائـج تصويت

ترامب: من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ باليستية بينما تمتلكها دول أخرى

رويترز
نشر في: الخميس 18 يونيو 2026 - 4:09 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2026 - 4:09 ص

 قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌اليوم الأربعاء إنه إذا كانت دول أخرى تمتلك ​صواريخ باليستية، فمن ​الظلم ألا تمتلك إيران ⁠أي صورايخ.
وأضاف ترامب للصحفيين ​في باريس "إذا كانت ​دول أخرى تملك (صواريخ باليستية).. فمن الظلم بعض الشيء ألا تمتلك ​إيران بعضها".

وتابع "إذا كانت السعودية ​وقطر، وكلتاهما تمتلكان بعضا منها، ‌فأعتقد ⁠أن من المقبول على نحو متناسب أن تمتلكها (إيران)".
وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ​ستبقي ​قواتها ⁠في الخليج "لفترة" بعد أن توصلت واشنطن ​إلى اتفاق مع ​طهران ⁠لإنهاء صراعهما المستمر منذ نحو أربعة أشهر ⁠في ​المنطقة.
 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك