ترامب: من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ باليستية بينما تمتلكها دول أخرى

قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌اليوم الأربعاء إنه إذا كانت دول أخرى تمتلك ​صواريخ باليستية، فمن ​الظلم ألا تمتلك إيران ⁠أي صورايخ.

وأضاف ترامب للصحفيين ​في باريس "إذا كانت ​دول أخرى تملك (صواريخ باليستية).. فمن الظلم بعض الشيء ألا تمتلك ​إيران بعضها".





وتابع "إذا كانت السعودية ​وقطر، وكلتاهما تمتلكان بعضا منها، ‌فأعتقد ⁠أن من المقبول على نحو متناسب أن تمتلكها (إيران)".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ​ستبقي ​قواتها ⁠في الخليج "لفترة" بعد أن توصلت واشنطن ​إلى اتفاق مع ​طهران ⁠لإنهاء صراعهما المستمر منذ نحو أربعة أشهر ⁠في ​المنطقة.

