أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، عن سعادته بتحقيق الفوز على بنما، في مستهل مشوار الفريقين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب غانا انتصارًا ثمينًا بهدف قاتل على حساب بنما، في إطار مواجهات المجموعة الثانية عشرة، التي تضم أيضًا منتخبي إنجلترا وكرواتيا.

وقال كيروش، في تصريحات تلفزيونية عبر شبكة «بي إن سبورتس»:"عانينا في الشوط الأول أمام منافس قوي ومنظم، لكننا كنا نعرف كيف نتعامل مع مجريات المباراة".

وأضاف المدرب المخضرم، الذي يسجل ظهوره الخامس في المونديال:"كنا ندرك أنهم سيفرضون سيطرتهم، وكان ذلك جزءًا من استراتيجيتنا. نجحنا في امتصاص الضغط، ثم استعدنا زمام الأمور حتى سجلنا هدف الفوز. أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار".

وبهذا الفوز، رفع منتخب غانا رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف المتصدر منتخب إنجلترا، فيما يأتي منتخبا بنما وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع.

يُذكر أن بطولة كأس العالم 2026 تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع المكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.