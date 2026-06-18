حصاد المنتخبات الإفريقية في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026 نتائج متباينة للمنتخبات الإفريقية، بين انتصارات ثمينة، وتعادلات مشرفة، وخسائر أمام منتخبات كبرى، في بداية قوية عكست حجم التحدي في النسخة الحالية من المونديال.

وسجّلت القارة السمراء فوزين فقط، مقابل عدة تعادلات وهزائم، مع ظهور لافت لبعض المنتخبات التي نجحت في فرض شخصيتها أمام مدارس كروية عالمية.

نتائج المنتخبات الإفريقية في الجولة الأولى:

جنوب أفريقيا خسرت أمام المكسيك

تونس خسرت أمام السويد

الجزائر خسرت أمام الأرجنتين

السنغال خسرت أمام فرنسا

كوت ديفوار فازت على الإكوادور

غانا فازت على بنما

مصر تعادلت مع بلجيكا

المغرب تعادل مع البرازيل

الرأس الأخضر تعادل مع إسبانيا

الكونغو الديمقراطية تعادلت مع البرتغال

أرقام لافتة بعد الجولة الأولى:

جنوب أفريقيا، الجزائر، والرأس الأخضر لم يسجلوا أي أهداف حتى الآن

الرأس الأخضر، كوت ديفوار، وغانا لم تستقبل شباكهم أي أهداف

وتعكس هذه الأرقام بداية متوازنة للمنتخبات الإفريقية، حيث نجح بعضها في تحقيق نتائج تاريخية، بينما اصطدم البعض الآخر بقوة المنافسة في أول اختبار عالمي.