كانافارو يعلن تشكيل أوزبكستان لمواجهة كولومبيا في المونديال

أعلن الإيطالي فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة نظيره الكولومبي، في اللقاء الذي يقام في الخامسة فجرًا على ملعب «أزتيك» بالمكسيك، ضمن ختام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب أوزبكستان في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب كولومبيا، والبرتغال، والكونغو الديمقراطية، في مجموعة تبدو متوازنة وقوية في آنٍ واحد.

تشكيل أوزبكستان جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوتكير يوسوبوف

خط الدفاع: رستم عاشورماتوف – عبد القادر خوسانوف – عبد الله عبدالليف

خط الوسط: شيرزود نصرولاييف – بهروز كريموف – أوتابيك شوكوروف – أكمل موزجوفوي

خط الهجوم: عباس بيك فايزولاييف – إلدور شومورودوف – أوستون أورونوف

في المقابل، يدخل منتخب كولومبيا اللقاء بتشكيل قوي يقوده عدد من أبرز نجومه، على رأسهم جيمس رودريجيز ولويس دياز.

وجاء تشكيل كولومبيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

خط الدفاع: دانييل مونوز – دافينسون سانشيز – جون لوسيمي – خوان موخيكا

خط الوسط: جيفرسون ليرما – جوستافو بويرتا – جيمس رودريجيز

خط الهجوم: جون أرياس – لويس سواريز – لويس دياز

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لكلا المنتخبين في بداية مشوارهما بالمونديال، حيث يسعى كل طرف لتحقيق انطلاقة قوية تمنحه أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى الدور التالي.