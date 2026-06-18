رئيس وزراء باكستان: اتفاق الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ فور توقيعه

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قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين، رغم أن مراسم توقيع رسمية لا تزال مقررة غدا الجمعة.