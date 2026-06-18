ارتفاع مخزون الشركات في أمريكا خلال أبريل

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الشركات الأمريكية بما يتفق مع تقديرات المحللين خلال أبريل الماضي.
وقالت الوزارة إن المخزون ارتفع بنسبة 5ر0% خلال أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 1% خلال مارس وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون خلال أبريل بنسبة 5ر0% ، مقابل 9ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
وقال التقرير إن مخزونات متاجر التجزئة ارتفعت بنسبة 7ر0%، في حين ارتفعت مخزونات شركات الجملة بنسبة 6ر0%، ومخزونات شركات التصنيع بنسبة 3ر0%.
وقالت وزارة التجارة إن مبيعات الشركات زادت خلال أبريل بنسبة 2ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر2% خلال مارس.
وزادت مبيعات الجملة بنسبة 2% خلال أبريل، في حين زادت مبيعات شركات التصنيع بنسبة 1% ومبيعات التجزئة بنسبة 3ر0%.
ومع نمو المبيعات بأكثر من نمو المخزون، تراجع معدل مخزون الشركات إلى المبيعات إلى 31ر1 نقطة في أبريل مقابل 32ر1 نقطة خلال الشهر السابق.