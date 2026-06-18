ارتفاع مخزون الشركات في أمريكا خلال أبريل

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أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الشركات الأمريكية بما يتفق مع تقديرات المحللين خلال أبريل الماضي.

وقالت الوزارة إن المخزون ارتفع بنسبة 5ر0% خلال أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 1% خلال مارس وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون خلال أبريل بنسبة 5ر0% ، مقابل 9ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال التقرير إن مخزونات متاجر التجزئة ارتفعت بنسبة 7ر0%، في حين ارتفعت مخزونات شركات الجملة بنسبة 6ر0%، ومخزونات شركات التصنيع بنسبة 3ر0%.

وقالت وزارة التجارة إن مبيعات الشركات زادت خلال أبريل بنسبة 2ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر2% خلال مارس.

وزادت مبيعات الجملة بنسبة 2% خلال أبريل، في حين زادت مبيعات شركات التصنيع بنسبة 1% ومبيعات التجزئة بنسبة 3ر0%.

ومع نمو المبيعات بأكثر من نمو المخزون، تراجع معدل مخزون الشركات إلى المبيعات إلى 31ر1 نقطة في أبريل مقابل 32ر1 نقطة خلال الشهر السابق.