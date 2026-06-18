هوجو بروس يهاجم فيفا بسبب إيقاف زواني: العقوبة قاسية

شن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، هجومًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب قرار إيقاف لاعب فريقه ثيمبا زواني لمدة 3 مباريات، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة المكسيك في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم.

وأكد بروس أن العقوبة غير عادلة ومبالغ فيها، قائلًا: "ثلاث مباريات إيقاف؟ هذا كثير جدًا، كثير جدًا. خاصة عندما أرى ما حدث مع ميسي. لا أتفق مع القرار، وهذا الأمر يصيبني بالإحباط".

وأضاف مدرب جنوب أفريقيا: "البطاقة الحمراء كانت قاسية، زواني فقط وضع كتفه أمام المنافس، ولم يكن هناك شيء آخر".

وكان زواني قد تعرض للطرد بعد تدخل تقنية الفيديو خلال مباراة المكسيك، ليغيب عن المواجهات المقبلة لمنتخب بلاده في دور المجموعات.

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة التشيك في الجولة الثانية من كأس العالم، بعدما خسر مباراته الأولى أمام المكسيك بنتيجة 2-0، وسط ضغوط كبيرة على الفريق والجهاز الفني.