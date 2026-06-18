هاري كين يكشف رسالة توخيل الحاسمة بين شوطي مواجهة كرواتيا

كشف هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، تفاصيل الرسالة التي وجهها المدرب توماس توخيل للاعبين بين شوطي المباراة التي جمعت منتخب بلاده بكرواتيا في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026.

وقال كين إن توخيل طالب اللاعبين بعدم الخوف والتمسك بأسلوبهم داخل الملعب، مؤكدًا أن المدرب شدد على ضرورة اللعب بشجاعة وعدم فقدان الهوية حتى في حال التعرض للخسارة.

وأشاد مهاجم إنجلترا بردة فعل زملائه في الشوط الثاني، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً مميزًا بعد الاستراحة، خاصة في الدقائق الأولى، ونجح في رفع نسق الضغط على المنافس واستعادة السيطرة على مجريات اللقاء.

وأضاف كين أن المنتخب الإنجليزي أصبح أكثر شراسة بدون كرة، وهو ما ساعده على فرض أفضليته أمام منتخب كرواتيا الذي يضم عناصر تمتلك خبرات كبيرة، مشيرًا إلى أن الفريق سيطر على المباراة بشكل أفضل بعد التقدم في النتيجة.

واختتم قائد الأسود الثلاثة تصريحاته بالتأكيد على أن كثافة الأداء والضغط العالي كانا من أبرز نقاط قوة المنتخب خلال الشوط الثاني، بعدما نجح اللاعبون في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وتحويل تأخر الأداء في الشوط الأول إلى انتصار مهم بنتيجة 4-2.