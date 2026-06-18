لاعب نيوزيلاندا السابق: التعادل أمام مصر سيكون إنجازًا كبيرًا

أكد واينتون روفر، لاعب منتخب نيوزيلندا السابق، أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر ستكون في غاية الصعوبة على المنتخب النيوزيلندي، في ظل الفوارق الفنية والخبرات التي تصب في صالح الفراعنة.

وقال روفر في تصريحات على قناة النهار، إن منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة وخبرة كبيرة على المستوى الدولي، ما يجعله المرشح الأبرز لتحقيق الفوز في اللقاء.

وأضاف أن أقصى طموحات منتخب نيوزيلندا تتمثل في الخروج بنتيجة التعادل أمام المنتخب المصري.

وأشار نجم نيوزيلندا السابق إلى أن المنتخب المصري يُعد الأقوى على الورق، سواء من حيث جودة اللاعبين أو الخبرات المتراكمة في البطولات الكبرى، مؤكدًا أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة سيكون إنجازًا كبيرًا للمنتخب النيوزيلندي.

واختتم روفر تصريحاته بالتأكيد على أن المباراة ستكون قوية وتنافسية، لكن الأفضلية تبقى لمنتخب مصر، الذي يملك من المقومات ما يجعله الأقرب لحصد نقاط المواجهة.