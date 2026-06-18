كولومبيا تسحق أوزبكستان بثلاثية في افتتاح مشوارها بالمونديال

حقق منتخب كولومبيا فوزًا ثمينًا على نظيره أوزبكستان بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم على ملعب «أزتيك» بالمكسيك، ضمن ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت الدقيقة 32 أخطر فرص اللقاء بعدما سدد لويس دياز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة متقنة، إلا أن العارضة حرمت المنتخب الكولومبي من هدف محقق بعدما ارتدت الكرة.

وافتتح دانييل مونيوز التسجيل لصالح كولومبيا في الدقيقة 41، بعدما أرسل لويس دياز عرضية دقيقة داخل المنطقة، حولها مونيوز بتسديدة قوية في سقف الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم كولومبيا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب أوزبكستان في إدراك التعادل بالدقيقة 61، بعد كرة مرتدة وصلت إلى عباس بيك فايزولاييف أمام المرمى مباشرة، ليضعها برأسية متقنة في الشباك.

لكن الرد الكولومبي لم يتأخر، حيث أعاد لويس دياز التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 65، بعد تمريرة بينية رائعة وضعته في انفراد تام، ليظهر هدوءًا كبيرًا داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة ببراعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 99، حسم كولومبيا اللقاء بهدف ثالث، بعدما ارتقى كامباز لعرضية متقنة من كوتشو هيرنانديز، موجّهًا رأسية قوية سكنت الزاوية اليسرى الأرضية، ليؤكد فوز منتخب بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدف.