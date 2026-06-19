كونيه يوجه رسالة مؤثرة بعد خضوعه لجراحة إثر إصابته بكسر في الساق

وجّه إسماعيل كونيه، لاعب منتخب كندا، رسالة شكر مؤثرة إلى زملائه والجماهير بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال فوز منتخب بلاده الكبير بنتيجة 6-0 على قطر في كأس العالم 2026.

وتعرض لاعب ساسولو البالغ من العمر 24 عامًا لكسر في الساق إثر تدخل قوي من القطري عاصم ماديبو أثناء صراع على الكرة، في مشهد أثار قلق اللاعبين من الجانبين، بعدما تلقى العلاج لفترة طويلة داخل أرض الملعب قبل أن يغادر محمولًا على نقالة وسط تحية الجماهير.

وبدأ كونيه مرحلة التعافي، حيث نشر رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" عبّر فيها عن امتنانه للدعم الذي تلقاه، قائلًا: "شعرت بمحبتكم ومساندتكم، وأشكركم جميعًا من أعماق قلبي. لا يمكنكم تخيل مدى امتناني لكل من تواصل معي أو وضعني في دعواته".

وأضاف: "أردت أن تعلموا أنني أحبكم من أعماق قلبي، وأن الأخوة التي تجمعنا تعني لي الكثير. ما فعلتموه من أجلي سيبقى عالقًا في ذاكرتي إلى الأبد".

وتابع الدولي الكندي رسالته بتأكيد عزمه على العودة سريعًا إلى الملاعب، قائلًا: "سأعود قريبًا جدًا، وسنواصل صناعة المزيد من الذكريات معًا".

ويواصل منتخب كندا مشواره في كأس العالم، حيث يستعد لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب سويسرا يوم 24 يونيو الجاري، بينما يبدأ كونيه رحلة التعافي على أمل العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.