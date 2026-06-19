قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن أزمة محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة "يئن منها ملايين المصريين"، لافتا إلى أن هناك 6.5 مليون عداد كودي في الوقت الحالي، يتحمل أصحابها تكلفة 2.74 جنيه لكل كيلو وات في الساعة.

وطرح خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر "صدى البلد" اقتراحا على الحكومة يتمثل في السماح لصاحب العداد الكودي بدفع "ربع قيمة التصالح على مخالفة البناء" 25%، مقابل إعادته للتعامل بنظام العداد العادي، على أن تستكمل إجراءات الصلح لاحقا.

ولفت إلى أن انتظار المواطن لانتهاء كل الإجراءات سيستغرق عاما ونصف، مطالبا بضرورة وقف العمل بالنظام الحالي لرسوم العدادات الكودية لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لتمكين المواطنين من استيفاء أوضاعهم.

وشدد على أن هذا الحل "سيرضي الناس"، قائلا: "الناس غضبانة وتعبانة وعندها أمل كبير جدا في تدخل رئيس الوزراء في هذا الأمر لاتخاذ القرار المناسب لحل هذه الإشكالية".

وأوضح أن هذا الملف ليس قرارا خاصا بوزارة الكهرباء وحدها، ولكن قرار "الحكومة المصرية"، معربا عن أمله في اتخاذ "خطوة جادة وسريعة"، قائلا: "لا يجب تجاهل الرأي العام ومشاكل الناس، الناس تعبانة ونكررها ألف مرة لكن ملتزمة ووطنية ومتمسكة ببلدها".

وأشار إلى أن المواطنين يقفون سندا للدولة لإدراكهم لجهود القيادة السياسية في البناء وتحقيق تنمية حقيقية، مختتما: "الناس تراعى وتتحمل مشاكل كثيرة ذات طابع اجتماعي واقتصادي، ولكن واقفة سندا لهذه الدولة لأنها شاهدة وعارفة القيادة السياسية ماذا تفعل، وكيف تبني البلد وكيف تتعامل، وتسعى إلى أن مصر تحقق تنمية حقيقية".



