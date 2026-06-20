محمد وهبي يعلن تشكيل المغرب لمواجهة اسكتلندا

كشف محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن التشكيلة التي سيدفع بها أمام منتخب اسكتلندا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهد التشكيل تواجد قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي في التشكيلة الأساسية، رغم الأنباء التي ارتبطت باللاعب خلال الساعات الأخيرة بشأن تطورات قضيته في فرنسا، بعدما انتقلت من مرحلة التحقيق إلى المحاكمة.

وجاءت اختيارات المنتخب المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نصير مزراوي – رياض – ديوب – أشرف حكيمي.

الوسط: عيناوي – بوعدي – أوناحي.

الهجوم: خنوس – صايبري – إبراهيم دياز.