غزل المحلة يتعاقد مع عبد الرحمن شيكا لمدة 3 مواسم

أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع عبد الرحمن شيكا، لاعب خط وسط مودرن سبورت لمدة 3 مواسم، وذلك في حضور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، ليصبح أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء التعاقد مع عبد الرحمن شيكا، صاحب الـ26 عامًا، ضمن خطة إدارة غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بما يتوافق مع الرؤية الفنية واحتياجات الفريق في مركز خط الوسط.

ويعد شيكا من اللاعبين أصحاب الخبرات في الملاعب المصرية، بعدما خاض تجارب سابقة مع أندية طلائع الجيش والإنتاج الحربي، قبل انتقاله إلى مودرن سبورت، ليبدأ الآن تحديًا جديدًا مع غزل المحلة مرتديًا قميص زعيم الدلتا خلال المرحلة المقبلة.