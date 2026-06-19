- المصابة في الحادث: لم يستطع أحد إنقاذ المجني عليها والشاي اختلط بالدماء

- شاهد عيان: السيارة كانت مسرعة واصطدمت بالجزء الخلفي للعربة والفتاتين

لقيت فتاة مصرعها وتصارع أخرى الموت داخل أحد المستشفيات؛ بعد أن صدمتهما سيارة ملاكي تقودها طفلة بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، مساء أمس، نتيجة قيادة الطفلة (14 عاما) للسيارة بسرعة جنونية، اصطدمت بهما وبالجزء الخلفي من عربة لتقديم المشروبات الساخنة.

"هدير محمد" المجني عليها، صاحبة الـ25 عاما، تعمل منذ وفاة والدها من عدة سنوات لتكون سندا لوالدتها وشقيقيها، لسد احتياجات منزلها وإعداد متطلبات جهاز عرسها كغيرها من الفتيات، انتهى بها الأمر بالعمل على عربة لبيع المشروبات الساخنة أمام مسجد العوضي بشارع الجيش في البوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام، حتى ساقها القدر ولقيت مصرعها دهسا من سيارة ملاكي مسرعة تقودها قاصر.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الفتاة القاصر و3 آخرين كانوا برفقتها في السيارة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي استمعت إلى أقوال الشهود والفتاة المصابة التي كانت تعمل برفقة الضحية في بيع المشروبات الساخنة، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، وصرحت النيابة بدفن جثمان الضحية عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

قبل انتهاء ساعات العمل وقفت "هدير" وصديقتها "كنزي" أمام عربة المشروبات الساخنة كعادتهما، لإعداد القهوة لأحد الزبائن، وخلال ذلك تفاجأ الاثنان بسيارة مسرعة تقودها قاصر وبرفقتها 3 آخرون "فتاة وشابان"، اصطدمت بهما وبالجزء الخلفي للعربة.

فقدت "كنزي حافظ" الوعي لثوانٍ معدودة محاولة استيعاب ما جرى لها ولصديقتها، فلم تر سوى صديقتها "هدير" ملقاة على الأرض على بُعد أمتار من "العربة" لشدة الاصطدام، والدماء تنزف من جسدها، لتتعالى صرخاتها المختلطة بالفزع والصدمة.

وعقب الحادث هرع العديد من الأشخاص المتواجدين بالقرب من الحادث لإنقاذ المجني عليها، لكن فور وصولهم لم يتمكن أحد من التدخل، فكانت جثة "هدير" قد تحولت إلى أشلاء لشدة الاصطدام، ولم يستطع أحد عمل شيء، "فالشاي اختلط بالدماء" -حسبما ذكرت الفتاة المصابة.

لم يجد الجميع أمامهم سوى إبلاغ غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، التي انتقلت على الفور برفقة سيارة إسعاف، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الهرم، والتحفظ على الفتاة والثلاثة الآخرين الذين كانوا برفقتها، كما تلقت الفتاة المصابة العلاج نتيجة الإصابة التي طالتها بأحد ذراعيها.

وقالت "كنزي حافظ" المصابة في الحادث، إنها والمجني عليها "هدير" كانتا تعملان في بيع المشروبات الساخنة منذ 3 أشهر، مشيرة إلى أن ساعات العمل تتجاوز الـ8 ساعات: "بنطلع من الساعة 7 الصبح حتى الساعة السادسة مساء مقابل 300 جنيه"، مضيفة أن الضحية كانت تعمل لمساعدة والدتها وشقيقيها الأكبر منها: "كانت مخطوبة وانفصلت وكانت بتساعد في تكوين جهازها"، ويُعرف عنها حسن الخلق وطيبة القلب، والكثير يكن لها الحب والاحترام.

وأضافت "كنزي" أنها أيضا تسعى لرزقها يوميا، فهي أم لأربعة أطفال ومنفصلة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها في صدمة منذ الدقيقة الأولى من الحادث، ودموعها لا تتوقف حزنا على فراق صديقتها، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على الفتاة القاصر المتسببة في الحادث.

ومن جانبه قال صفوان عز، صاحب العربة التي تعمل عليها الضحية، إنه فور تلقيه اتصالا بالحادث هرع هو وطاقم العمل إلى موقع الحادث، وعند وصوله علم بوفاة فتاة وإصابة الأخرى، مضيفا أن الضحية التي لقيت مصرعها يعرف عنها حُسن الخلق وطيبة القلب، ولم يأتِ ضدها أي شكوى.

وأوضح صفوان أن لديه عدة عربات لبيع المشروبات الساخنة في أماكن متفرقة، وأن جميعها تقف بعيدا عن الرصيف بأمتار عديدة، وأن السيارة التي اصطدمت بالضحية تجاوزت الرصيف حتى اصطدمت بالعربة والفتاتين اللتين تعملان عليها.

بدوره، قال محمد عبده، أحد شهود العيان على الحادث، إنه خلال تواجده في الجانب الآخر من الطريق تفاجأ بالسيارة الملاكي مسرعة اصطدمت بالجزء الخلفي من العربة والفتاتين، مضيفا أنه فور ذلك هرع إلى الحادث، وتفاجأ أن قائدة السيارة فتاة قاصر، مشيرا إلى أن الشاب المتواجد معها قبل رأس القاصر وردد لها عبارة: "امشي انتي وأنا هشيل".

وأضاف أنه عقب ذلك أوقفها ومن معها حتى وصول رجال الأمن التي تحفظت عليها وعلى السيارة المتسببة في الحادث، مشيرا إلى أن الحوادث متكررة في منطقة حدائق الأهرام، لخلو بعض الشوارع من بعض المطبات الصناعية، كما أن هناك بعض السائقين الذين يقودون سياراتهم عكس الطريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود حالة بالطريق المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وتبين أن اصطدام سيارة ملاكي تقودها فتاة قاصر وبرفقتها 3 آخرين بعربة لبيع المشروبات الساخنة تديرها فتاة وصديقتها، وأسفر الحادث عن وفاة الفتاة، في العشرينات من عمرها، وإصابة صديقتها.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظ الأمن على القاصر المتسببة في الحادث والشاب الذي كان برفقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.