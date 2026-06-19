روسيا: السجن 15 عاما بحق مواطن روماني تجسس لصالح أوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة، أن محكمة في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما في أحد المعسكرات العقابية بحق مواطن روماني، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي في بيان صحفي أن المدان، مواليد عام 2002، كان يقوم بمسح مواقع الدفاع الجوي الروسية في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود لصالح أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحكم قد أصبح نافذا.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد نشر في وقت سابق لقطات مصورة لعملية اعتقال الرجل واستجوابه.

وبحسب الفيديو، يُزعم أن المخابرات الأوكرانية وعدت الرجل بمساعدته على مغادرة روسيا بأمان والانضمام إلى إحدى كتائب المتطوعين هناك.

وأعلن جهاز الاستخبارات الروسي بشكل متكرر عن عمليات اعتقال وما يصفها بـ "النجاحات" في مكافحة التجسس، حيث غالبا ما يكون المواطنون الأجانب من بين المستهدفين في هذه القضايا.