تحذيرات من موجة حر وعواصف رعدية في ألمانيا

تستعد ألمانيا لموجة من الطقس الحار، بعدما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة شملت معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الجمعة أن كتلا هوائية حارة تتحرك في طريقها إلى ألمانيا قادمة من الجنوب الغربي.

كما أصدرت الهيئة تحذيرا من حرارة شديدة في مناطق واسعة من ولاية شمال الراين-ويستفاليا، إضافة إلى أجزاء من شمال ولاية هيسن ومناطق تقع جنوب مدينة هانوفر.

وحذرت الهيئة أيضا من احتمال هبوب عواصف رعدية متفرقة، قد تكون عنيفة أحيانا، على شمال وشمال غرب ألمانيا، خاصة خلال ساعات الصباح وبداية فترة ما بعد الظهر. وقد تتسبب هذه العواصف في هطول أمطار غزيرة تصل إلى 15 مليمترا خلال فترة قصيرة، إلى جانب تساقط البرد وهبوب رياح قوية.

وفي أجزاء من ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب البلاد ومنطقة شفابن الجنوبية الغربية، قد تتجاوز سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة.

ومن المتوقع أن تهدأ العواصف الرعدية خلال ساعات الليل، إلا أن مكتب الأرصاد أشار إلى احتمال استمرار نشاطها في غرب ألمانيا.

وكان الطقس السيئ قد تسبب بالفعل في اضطرابات بحركة السكك الحديدية صباح اليوم، حيث ألغيت عدة رحلات قطارات على خطي هامبورج-هانوفر وهامبورج-بريمن، بحسب متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان).

وأوضحت المتحدثة أن عطلا في أحد مراكز التحكم بالإشارات بين هامبورج وبريمن أدى إلى تعطيل حركة القطارات في شمال البلاد، قبل أن تستأنف الحركة على الخط في وقت لاحق من صباح اليوم.