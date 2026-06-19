ستارمر يعلن أنه لن ينسحب من رئاسة الحكومة البريطانية وسيجابه محاولات برنهام للإطاحة به

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صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأنه لن ينسحب، وسوف يجابه محاولات خصمه أندي برنهام للإطاحة به من منصبه.

وكان برنهام، عمدة مانشستر الكبرى، فاز بمقعد برلماني، خلال انتخابات فرعية، وهو يتطلع إلى منافسة ستارمر على زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة.

وقدم ستارمر التهنئة لبرنهام في تدوينة على موقع إكس قائلا إن الناخبين "فضلوا حملة الأمل والتفاؤل لحزب العمال بدلا من الفرقة والكراهية".

ولكنه أكد أنه سيجابه محاولات الإطاحة به.

وقال ستارمر: "نعم سأترشح وأصمد إذا ما كانت هناك منافسة على زعامة حزب العمال... ولقد أكدت مراراً أنني لن انسحب من ذلك".