 إعلان مواعيد ومباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2026-2027 - بوابة الشروق
الجمعة 19 يونيو 2026 1:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

إعلان مواعيد ومباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2026-2027

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2026 - 12:47 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2026 - 12:52 م

تم الكشف عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، والذي ينطلق يوم الجمعة 21 أغسطس، حيث جاءت تواريخ جميع المباريات البالغ عددها 380 مباراة على النحو التالي:

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن جميع المباريات قابلة للتعديل، مع توضيح أسباب تغيير المواعيد عبر القنوات الرسمية.

الجمعة 21 أغسطس 2026

آرسنال × كوفنتري سيتي (Sky Sports)

السبت 22 أغسطس

هال سيتي × مانشستر يونايتد (TNT Sports)

إيفرتون × كريستال بالاس

إيبسويتش تاون × سندرلاند

نوتنجهام فورست × ليدز يونايتد

برينتفورد × توتنهام هوتسبير (Sky Sports)

الأحد 23 أغسطس

برايتون × أستون فيلا (Sky Sports)

مانشستر سيتي × بورنموث (Sky Sports)

نيوكاسل يونايتد × ليفربول (Sky Sports)

الاثنين 24 أغسطس

فولهام × تشيلسي (Sky Sports)

السبت 29 أغسطس

بورنموث × إيفرتون

أستون فيلا × آرسنال

تشيلسي × برايتون

كوفنتري سيتي × هال سيتي

كريستال بالاس × مانشستر سيتي

ليدز يونايتد × برينتفورد

ليفربول × نوتنجهام فورست

مانشستر يونايتد × إيبسويتش تاون

سندرلاند × فولهام

توتنهام × نيوكاسل يونايتد

السبت 5 سبتمبر

آرسنال × تشيلسي

برينتفورد × سندرلاند

برايتون × ليدز يونايتد

إيفرتون × مانشستر يونايتد

فولهام × كريستال بالاس

هال سيتي × أستون فيلا

إيبسويتش تاون × ليفربول

مانشستر سيتي × كوفنتري سيتي

نيوكاسل × بورنموث

نوتنجهام فورست × توتنهام

السبت 12 سبتمبر

بورنموث × برينتفورد

أستون فيلا × نوتنجهام فورست

تشيلسي × هال سيتي

كوفنتري سيتي × برايتون

كريستال بالاس × إيبسويتش تاون

ليدز يونايتد × نيوكاسل

ليفربول × فولهام

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي

سندرلاند × آرسنال

توتنهام × إيفرتون

السبت 19 سبتمبر

بورنموث × ليفربول

برينتفورد × تشيلسي

برايتون × آرسنال

إيفرتون × إيبسويتش

فولهام × مانشستر يونايتد

ليدز × كريستال بالاس

مانشستر سيتي × سندرلاند

نيوكاسل × هال سيتي

نوتنجهام فورست × كوفنتري

توتنهام × أستون فيلا

السبت 10 أكتوبر

آرسنال × ليدز

أستون فيلا × برينتفورد

تشيلسي × بورنموث

كوفنتري × نيوكاسل

كريستال بالاس × نوتنجهام فورست

هال سيتي × إيفرتون

إيبسويتش × فولهام

ليفربول × مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد × توتنهام

سندرلاند × برايتون

السبت 17 أكتوبر

بورنموث × سندرلاند

برينتفورد × ليفربول

برايتون × كريستال بالاس

إيفرتون × تشيلسي

فولهام × هال سيتي

ليدز × مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي × إيبسويتش

نيوكاسل × أستون فيلا

نوتنجهام فورست × آرسنال

توتنهام × كوفنتري

السبت 24 أكتوبر

آرسنال × إيفرتون

أستون فيلا × مانشستر سيتي

تشيلسي × توتنهام

كوفنتري × فولهام

كريستال بالاس × نيوكاسل

هال سيتي × برينتفورد

إيبسويتش × نوتنجهام فورست

ليفربول × برايتون

مانشستر يونايتد × بورنموث

سندرلاند × ليدز

السبت 31 أكتوبر

بورنموث × ليدز

أستون فيلا × فولهام

برينتفورد × نوتنجهام فورست

تشيلسي × مانشستر يونايتد

كوفنتري × سندرلاند

هال سيتي × إيبسويتش

ليفربول × آرسنال

مانشستر سيتي × برايتون

نيوكاسل × إيفرتون

توتنهام × كريستال بالاس

السبت 7 نوفمبر

آرسنال × هال سيتي

برايتون × برينتفورد

كريستال بالاس × ليفربول

إيفرتون × كوفنتري

فولهام × نيوكاسل

إيبسويتش × بورنموث

ليدز × توتنهام

مانشستر يونايتد × أستون فيلا

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي

سندرلاند × تشيلسي

السبت 21 نوفمبر

بورنموث × نوتنجهام فورست

أستون فيلا × سندرلاند

برينتفورد × إيفرتون

تشيلسي × ليدز

كوفنتري × كريستال بالاس

هال سيتي × برايتون

ليفربول × مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي × فولهام

نيوكاسل × آرسنال

توتنهام × إيبسويتش

السبت 28 نوفمبر

آرسنال × مانشستر سيتي

برايتون × نيوكاسل

كريستال بالاس × هال سيتي

إيفرتون × ليفربول

فولهام × بورنموث

إيبسويتش × أستون فيلا

ليدز × كوفنتري

مانشستر يونايتد × برينتفورد

نوتنجهام فورست × تشيلسي

سندرلاند × توتنهام

الأربعاء 2 ديسمبر

بورنموث × برايتون

أستون فيلا × إيفرتون

برينتفورد × آرسنال

تشيلسي × كريستال بالاس

كوفنتري × إيبسويتش

هال سيتي × نوتنجهام فورست

ليفربول × سندرلاند

مانشستر سيتي × ليدز

نيوكاسل × مانشستر يونايتد

توتنهام × فولهام

السبت 5 ديسمبر

بورنموث × هال سيتي

أستون فيلا × كريستال بالاس

برينتفورد × مانشستر سيتي

تشيلسي × ليفربول

إيفرتون × فولهام

ليدز × إيبسويتش

مانشستر يونايتد × كوفنتري

نيوكاسل × سندرلاند

نوتنجهام فورست × برايتون

توتنهام × آرسنال

السبت 12 ديسمبر

آرسنال × بورنموث

برايتون × إيفرتون

كوفنتري × أستون فيلا

كريستال بالاس × مانشستر يونايتد

فولهام × برينتفورد

هال سيتي × توتنهام

إيبسويتش × نيوكاسل

ليفربول × ليدز

مانشستر سيتي × تشيلسي

سندرلاند × نوتنجهام فورست

السبت 19 ديسمبر

بورنموث × كوفنتري

آرسنال × مانشستر يونايتد

برينتفورد × نيوكاسل

برايتون × إيبسويتش

تشيلسي × أستون فيلا

ليدز × فولهام

ليفربول × توتنهام

مانشستر سيتي × هال سيتي

نوتنجهام فورست × إيفرتون

سندرلاند × كريستال بالاس

السبت 26 ديسمبر

أستون فيلا × ليدز

كوفنتري × تشيلسي

كريستال بالاس × آرسنال

إيفرتون × سندرلاند

فولهام × برايتون

هال سيتي × ليفربول

إيبسويتش × برينتفورد

مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست

نيوكاسل × مانشستر سيتي

توتنهام × بورنموث

الأربعاء 30 ديسمبر

أستون فيلا × ليفربول

كوفنتري × برينتفورد

كريستال بالاس × بورنموث

إيفرتون × مانشستر سيتي

فولهام × آرسنال

هال سيتي × ليدز

إيبسويتش × تشيلسي

مانشستر يونايتد × سندرلاند

نيوكاسل × نوتنجهام فورست

توتنهام × برايتون

السبت 2 يناير 2027

بورنموث × أستون فيلا

آرسنال × إيبسويتش

برينتفورد × كريستال بالاس

برايتون × مانشستر يونايتد

تشيلسي × نيوكاسل

ليدز × إيفرتون

ليفربول × كوفنتري

مانشستر سيتي × توتنهام

نوتنجهام فورست × فولهام

سندرلاند × هال سيتي

الأربعاء 6 يناير

آرسنال × برينتفورد

برايتون × بورنموث

كريستال بالاس × تشيلسي

إيفرتون × أستون فيلا

فولهام × توتنهام

إيبسويتش × كوفنتري

ليدز × مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد × نيوكاسل

نوتنجهام فورست × هال سيتي

سندرلاند × ليفربول

السبت 16 يناير

بورنموث × إيبسويتش تاون

أستون فيلا × مانشستر يونايتد

برينتفورد × برايتون آند هوف ألبيون

تشيلسي × سندرلاند

كوفنتري سيتي × إيفرتون

هال سيتي × آرسنال

ليفربول × كريستال بالاس

مانشستر سيتي × نوتنجهام فورست

نيوكاسل يونايتد × فولهام

توتنهام هوتسبير × ليدز يونايتد

السبت 23 يناير

آرسنال × نيوكاسل يونايتد

برايتون × مانشستر سيتي

كريستال بالاس × توتنهام هوتسبير

إيفرتون × برينتفورد

فولهام × أستون فيلا

إيبسويتش تاون × هال سيتي

ليدز يونايتد × تشيلسي

مانشستر يونايتد × ليفربول

نوتنجهام فورست × بورنموث

سندرلاند × كوفنتري سيتي

السبت 30 يناير

بورنموث × فولهام

أستون فيلا × إيبسويتش تاون

برينتفورد × مانشستر يونايتد

تشيلسي × نوتنجهام فورست

كوفنتري سيتي × ليدز يونايتد

هال سيتي × كريستال بالاس

ليفربول × إيفرتون

مانشستر سيتي × آرسنال

نيوكاسل يونايتد × برايتون

توتنهام هوتسبير × سندرلاند

السبت 6 فبراير

آرسنال × ليفربول

برايتون × هال سيتي

كريستال بالاس × كوفنتري سيتي

إيفرتون × نيوكاسل يونايتد

فولهام × مانشستر سيتي

إيبسويتش تاون × توتنهام هوتسبير

ليدز يونايتد × بورنموث

مانشستر يونايتد × تشيلسي

نوتنجهام فورست × برينتفورد

سندرلاند × أستون فيلا

الأربعاء 10 فبراير

أستون فيلا × بورنموث

كوفنتري سيتي × ليفربول

كريستال بالاس × برينتفورد

إيفرتون × ليدز يونايتد

فولهام × نوتنجهام فورست

هال سيتي × سندرلاند

إيبسويتش تاون × آرسنال

مانشستر يونايتد × برايتون

نيوكاسل يونايتد × تشيلسي

توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي

السبت 20 فبراير

 بورنموث × كريستال بالاس

آرسنال × فولهام

برينتفورد × كوفنتري سيتي

برايتون × توتنهام هوتسبير

تشيلسي × إيبسويتش تاون

ليدز يونايتد × أستون فيلا

ليفربول × هال سيتي

مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد

نوتنجهام فورست × مانشستر يونايتد

سندرلاند × إيفرتون

السبت 27 فبراير

أستون فيلا × تشيلسي

كوفنتري سيتي × بورنموث

كريستال بالاس × سندرلاند

إيفرتون × نوتنجهام فورست

فولهام × ليدز يونايتد

هال سيتي × مانشستر سيتي

إيبسويتش تاون × برايتون

مانشستر يونايتد × آرسنال

نيوكاسل يونايتد × برينتفورد

توتنهام هوتسبير × ليفربول

الأربعاء 3 مارس

بورنموث × توتنهام هوتسبير

آرسنال × كريستال بالاس

برينتفورد × إيبسويتش تاون

برايتون × فولهام

تشيلسي × كوفنتري سيتي

ليدز يونايتد × هال سيتي

ليفربول × أستون فيلا

مانشستر سيتي × إيفرتون

نوتنجهام فورست × نيوكاسل يونايتد

سندرلاند × مانشستر يونايتد

السبت 13 مارس

بورنموث × نيوكاسل يونايتد

أستون فيلا × هال سيتي

تشيلسي × آرسنال

كوفنتري سيتي × مانشستر سيتي

كريستال بالاس × فولهام

ليدز يونايتد × برايتون

ليفربول × إيبسويتش تاون

مانشستر يونايتد × إيفرتون

سندرلاند × برينتفورد

توتنهام هوتسبير × نوتنجهام فورست

السبت 20 مارس

آرسنال × سندرلاند

برينتفورد × بورنموث

برايتون × كوفنتري سيتي

إيفرتون × توتنهام هوتسبير

فولهام × ليفربول

هال سيتي × تشيلسي

إيبسويتش تاون × كريستال بالاس

مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد

نوتنجهام فورست × أستون فيلا

السبت 10 أبريل

بورنموث × مانشستر سيتي

أستون فيلا × برايتون

تشيلسي × فولهام

كوفنتري سيتي × آرسنال

كريستال بالاس × إيفرتون

ليدز يونايتد × نوتنجهام فورست

ليفربول × نيوكاسل يونايتد

مانشستر يونايتد × هال سيتي

سندرلاند × إيبسويتش تاون

توتنهام هوتسبير × برينتفورد

السبت 17 أبريل

آرسنال × أستون فيلا

برينتفورد × ليدز يونايتد

برايتون × تشيلسي

إيفرتون × بورنموث

فولهام × سندرلاند

هال سيتي × كوفنتري سيتي

إيبسويتش تاون × مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي × كريستال بالاس

نيوكاسل يونايتد × توتنهام هوتسبير

نوتنجهام فورست × ليفربول

السبت 24 أبريل

بورنموث × آرسنال

أستون فيلا × كوفنتري سيتي

برينتفورد × فولهام

تشيلسي × مانشستر سيتي

إيفرتون × برايتون

ليدز يونايتد × ليفربول

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس

نيوكاسل يونايتد × إيبسويتش تاون

نوتنجهام فورست × سندرلاند

توتنهام هوتسبير × هال سيتي

السبت 1 مايو

آرسنال × توتنهام هوتسبير

برايتون × نوتنجهام فورست

كوفنتري سيتي × مانشستر يونايتد

كريستال بالاس × أستون فيلا

فولهام × إيفرتون

هال سيتي × بورنموث

إيبسويتش تاون × ليدز يونايتد

ليفربول × تشيلسي

مانشستر سيتي × برينتفورد

سندرلاند × نيوكاسل يونايتد

 السبت 8 مايو

 بورنموث × مانشستر يونايتد

برينتفورد × أستون فيلا

برايتون × سندرلاند

إيفرتون × هال سيتي

فولهام × إيبسويتش تاون

ليدز يونايتد × آرسنال

مانشستر سيتي × ليفربول

نيوكاسل يونايتد × كوفنتري سيتي

نوتنجهام فورست × كريستال بالاس

توتنهام هوتسبير × تشيلسي

السبت 15 مايو

آرسنال × نوتنجهام فورست

أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد

تشيلسي × إيفرتون

كوفنتري سيتي × توتنهام هوتسبير

كريستال بالاس × برايتون

هال سيتي × فولهام

إيبسويتش تاون × مانشستر سيتي

ليفربول × برينتفورد

مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد

سندرلاند × بورنموث

الأحد 23 مايو

بورنموث × تشيلسي

برينتفورد × هال سيتي

برايتون × ليفربول

إيفرتون × آرسنال

فولهام × كوفنتري سيتي

ليدز يونايتد × سندرلاند

مانشستر سيتي × أستون فيلا

نيوكاسل يونايتد × كريستال بالاس

نوتنجهام فورست × إيبسويتش تاون

توتنهام هوتسبير × مانشستر يونايتد

الأحد 30 مايو

آرسنال × برايتون

أستون فيلا × توتنهام هوتسبير

تشيلسي × برينتفورد

كوفنتري سيتي × نوتنجهام فورست

كريستال بالاس × ليدز يونايتد

هال سيتي × نيوكاسل يونايتد

إيبسويتش تاون × إيفرتون

ليفربول × بورنموث

مانشستر يونايتد × فولهام

سندرلاند × مانشستر سيتي


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك