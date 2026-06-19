إعلان مواعيد ومباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2026-2027

تم الكشف عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، والذي ينطلق يوم الجمعة 21 أغسطس، حيث جاءت تواريخ جميع المباريات البالغ عددها 380 مباراة على النحو التالي:
وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن جميع المباريات قابلة للتعديل، مع توضيح أسباب تغيير المواعيد عبر القنوات الرسمية.
الجمعة 21 أغسطس 2026
آرسنال × كوفنتري سيتي (Sky Sports)
السبت 22 أغسطس
هال سيتي × مانشستر يونايتد (TNT Sports)
إيفرتون × كريستال بالاس
إيبسويتش تاون × سندرلاند
نوتنجهام فورست × ليدز يونايتد
برينتفورد × توتنهام هوتسبير (Sky Sports)
الأحد 23 أغسطس
برايتون × أستون فيلا (Sky Sports)
مانشستر سيتي × بورنموث (Sky Sports)
نيوكاسل يونايتد × ليفربول (Sky Sports)
الاثنين 24 أغسطس
فولهام × تشيلسي (Sky Sports)
السبت 29 أغسطس
بورنموث × إيفرتون
أستون فيلا × آرسنال
تشيلسي × برايتون
كوفنتري سيتي × هال سيتي
كريستال بالاس × مانشستر سيتي
ليدز يونايتد × برينتفورد
ليفربول × نوتنجهام فورست
مانشستر يونايتد × إيبسويتش تاون
سندرلاند × فولهام
توتنهام × نيوكاسل يونايتد
السبت 5 سبتمبر
آرسنال × تشيلسي
برينتفورد × سندرلاند
برايتون × ليدز يونايتد
إيفرتون × مانشستر يونايتد
فولهام × كريستال بالاس
هال سيتي × أستون فيلا
إيبسويتش تاون × ليفربول
مانشستر سيتي × كوفنتري سيتي
نيوكاسل × بورنموث
نوتنجهام فورست × توتنهام
السبت 12 سبتمبر
بورنموث × برينتفورد
أستون فيلا × نوتنجهام فورست
تشيلسي × هال سيتي
كوفنتري سيتي × برايتون
كريستال بالاس × إيبسويتش تاون
ليدز يونايتد × نيوكاسل
ليفربول × فولهام
مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي
سندرلاند × آرسنال
توتنهام × إيفرتون
السبت 19 سبتمبر
بورنموث × ليفربول
برينتفورد × تشيلسي
برايتون × آرسنال
إيفرتون × إيبسويتش
فولهام × مانشستر يونايتد
ليدز × كريستال بالاس
مانشستر سيتي × سندرلاند
نيوكاسل × هال سيتي
نوتنجهام فورست × كوفنتري
توتنهام × أستون فيلا
السبت 10 أكتوبر
آرسنال × ليدز
أستون فيلا × برينتفورد
تشيلسي × بورنموث
كوفنتري × نيوكاسل
كريستال بالاس × نوتنجهام فورست
هال سيتي × إيفرتون
إيبسويتش × فولهام
ليفربول × مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد × توتنهام
سندرلاند × برايتون
السبت 17 أكتوبر
بورنموث × سندرلاند
برينتفورد × ليفربول
برايتون × كريستال بالاس
إيفرتون × تشيلسي
فولهام × هال سيتي
ليدز × مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي × إيبسويتش
نيوكاسل × أستون فيلا
نوتنجهام فورست × آرسنال
توتنهام × كوفنتري
السبت 24 أكتوبر
آرسنال × إيفرتون
أستون فيلا × مانشستر سيتي
تشيلسي × توتنهام
كوفنتري × فولهام
كريستال بالاس × نيوكاسل
هال سيتي × برينتفورد
إيبسويتش × نوتنجهام فورست
ليفربول × برايتون
مانشستر يونايتد × بورنموث
سندرلاند × ليدز
السبت 31 أكتوبر
بورنموث × ليدز
أستون فيلا × فولهام
برينتفورد × نوتنجهام فورست
تشيلسي × مانشستر يونايتد
كوفنتري × سندرلاند
هال سيتي × إيبسويتش
ليفربول × آرسنال
مانشستر سيتي × برايتون
نيوكاسل × إيفرتون
توتنهام × كريستال بالاس
السبت 7 نوفمبر
آرسنال × هال سيتي
برايتون × برينتفورد
كريستال بالاس × ليفربول
إيفرتون × كوفنتري
فولهام × نيوكاسل
إيبسويتش × بورنموث
ليدز × توتنهام
مانشستر يونايتد × أستون فيلا
نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي
سندرلاند × تشيلسي
السبت 21 نوفمبر
بورنموث × نوتنجهام فورست
أستون فيلا × سندرلاند
برينتفورد × إيفرتون
تشيلسي × ليدز
كوفنتري × كريستال بالاس
هال سيتي × برايتون
ليفربول × مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي × فولهام
نيوكاسل × آرسنال
توتنهام × إيبسويتش
السبت 28 نوفمبر
آرسنال × مانشستر سيتي
برايتون × نيوكاسل
كريستال بالاس × هال سيتي
إيفرتون × ليفربول
فولهام × بورنموث
إيبسويتش × أستون فيلا
ليدز × كوفنتري
مانشستر يونايتد × برينتفورد
نوتنجهام فورست × تشيلسي
سندرلاند × توتنهام
الأربعاء 2 ديسمبر
بورنموث × برايتون
أستون فيلا × إيفرتون
برينتفورد × آرسنال
تشيلسي × كريستال بالاس
كوفنتري × إيبسويتش
هال سيتي × نوتنجهام فورست
ليفربول × سندرلاند
مانشستر سيتي × ليدز
نيوكاسل × مانشستر يونايتد
توتنهام × فولهام
السبت 5 ديسمبر
بورنموث × هال سيتي
أستون فيلا × كريستال بالاس
برينتفورد × مانشستر سيتي
تشيلسي × ليفربول
إيفرتون × فولهام
ليدز × إيبسويتش
مانشستر يونايتد × كوفنتري
نيوكاسل × سندرلاند
نوتنجهام فورست × برايتون
توتنهام × آرسنال
السبت 12 ديسمبر
آرسنال × بورنموث
برايتون × إيفرتون
كوفنتري × أستون فيلا
كريستال بالاس × مانشستر يونايتد
فولهام × برينتفورد
هال سيتي × توتنهام
إيبسويتش × نيوكاسل
ليفربول × ليدز
مانشستر سيتي × تشيلسي
سندرلاند × نوتنجهام فورست
السبت 19 ديسمبر
بورنموث × كوفنتري
آرسنال × مانشستر يونايتد
برينتفورد × نيوكاسل
برايتون × إيبسويتش
تشيلسي × أستون فيلا
ليدز × فولهام
ليفربول × توتنهام
مانشستر سيتي × هال سيتي
نوتنجهام فورست × إيفرتون
سندرلاند × كريستال بالاس
السبت 26 ديسمبر
أستون فيلا × ليدز
كوفنتري × تشيلسي
كريستال بالاس × آرسنال
إيفرتون × سندرلاند
فولهام × برايتون
هال سيتي × ليفربول
إيبسويتش × برينتفورد
مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست
نيوكاسل × مانشستر سيتي
توتنهام × بورنموث
الأربعاء 30 ديسمبر
أستون فيلا × ليفربول
كوفنتري × برينتفورد
كريستال بالاس × بورنموث
إيفرتون × مانشستر سيتي
فولهام × آرسنال
هال سيتي × ليدز
إيبسويتش × تشيلسي
مانشستر يونايتد × سندرلاند
نيوكاسل × نوتنجهام فورست
توتنهام × برايتون
السبت 2 يناير 2027
بورنموث × أستون فيلا
آرسنال × إيبسويتش
برينتفورد × كريستال بالاس
برايتون × مانشستر يونايتد
تشيلسي × نيوكاسل
ليدز × إيفرتون
ليفربول × كوفنتري
مانشستر سيتي × توتنهام
نوتنجهام فورست × فولهام
سندرلاند × هال سيتي
الأربعاء 6 يناير
آرسنال × برينتفورد
برايتون × بورنموث
كريستال بالاس × تشيلسي
إيفرتون × أستون فيلا
فولهام × توتنهام
إيبسويتش × كوفنتري
ليدز × مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد × نيوكاسل
نوتنجهام فورست × هال سيتي
سندرلاند × ليفربول
السبت 16 يناير
بورنموث × إيبسويتش تاون
أستون فيلا × مانشستر يونايتد
برينتفورد × برايتون آند هوف ألبيون
تشيلسي × سندرلاند
كوفنتري سيتي × إيفرتون
هال سيتي × آرسنال
ليفربول × كريستال بالاس
مانشستر سيتي × نوتنجهام فورست
نيوكاسل يونايتد × فولهام
توتنهام هوتسبير × ليدز يونايتد
السبت 23 يناير
آرسنال × نيوكاسل يونايتد
برايتون × مانشستر سيتي
كريستال بالاس × توتنهام هوتسبير
إيفرتون × برينتفورد
فولهام × أستون فيلا
إيبسويتش تاون × هال سيتي
ليدز يونايتد × تشيلسي
مانشستر يونايتد × ليفربول
نوتنجهام فورست × بورنموث
سندرلاند × كوفنتري سيتي
السبت 30 يناير
بورنموث × فولهام
أستون فيلا × إيبسويتش تاون
برينتفورد × مانشستر يونايتد
تشيلسي × نوتنجهام فورست
كوفنتري سيتي × ليدز يونايتد
هال سيتي × كريستال بالاس
ليفربول × إيفرتون
مانشستر سيتي × آرسنال
نيوكاسل يونايتد × برايتون
توتنهام هوتسبير × سندرلاند
السبت 6 فبراير
آرسنال × ليفربول
برايتون × هال سيتي
كريستال بالاس × كوفنتري سيتي
إيفرتون × نيوكاسل يونايتد
فولهام × مانشستر سيتي
إيبسويتش تاون × توتنهام هوتسبير
ليدز يونايتد × بورنموث
مانشستر يونايتد × تشيلسي
نوتنجهام فورست × برينتفورد
سندرلاند × أستون فيلا
الأربعاء 10 فبراير
أستون فيلا × بورنموث
كوفنتري سيتي × ليفربول
كريستال بالاس × برينتفورد
إيفرتون × ليدز يونايتد
فولهام × نوتنجهام فورست
هال سيتي × سندرلاند
إيبسويتش تاون × آرسنال
مانشستر يونايتد × برايتون
نيوكاسل يونايتد × تشيلسي
توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي
السبت 20 فبراير
بورنموث × كريستال بالاس
آرسنال × فولهام
برينتفورد × كوفنتري سيتي
برايتون × توتنهام هوتسبير
تشيلسي × إيبسويتش تاون
ليدز يونايتد × أستون فيلا
ليفربول × هال سيتي
مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد
نوتنجهام فورست × مانشستر يونايتد
سندرلاند × إيفرتون
السبت 27 فبراير
أستون فيلا × تشيلسي
كوفنتري سيتي × بورنموث
كريستال بالاس × سندرلاند
إيفرتون × نوتنجهام فورست
فولهام × ليدز يونايتد
هال سيتي × مانشستر سيتي
إيبسويتش تاون × برايتون
مانشستر يونايتد × آرسنال
نيوكاسل يونايتد × برينتفورد
توتنهام هوتسبير × ليفربول
الأربعاء 3 مارس
بورنموث × توتنهام هوتسبير
آرسنال × كريستال بالاس
برينتفورد × إيبسويتش تاون
برايتون × فولهام
تشيلسي × كوفنتري سيتي
ليدز يونايتد × هال سيتي
ليفربول × أستون فيلا
مانشستر سيتي × إيفرتون
نوتنجهام فورست × نيوكاسل يونايتد
سندرلاند × مانشستر يونايتد
السبت 13 مارس
بورنموث × نيوكاسل يونايتد
أستون فيلا × هال سيتي
تشيلسي × آرسنال
كوفنتري سيتي × مانشستر سيتي
كريستال بالاس × فولهام
ليدز يونايتد × برايتون
ليفربول × إيبسويتش تاون
مانشستر يونايتد × إيفرتون
سندرلاند × برينتفورد
توتنهام هوتسبير × نوتنجهام فورست
السبت 20 مارس
آرسنال × سندرلاند
برينتفورد × بورنموث
برايتون × كوفنتري سيتي
إيفرتون × توتنهام هوتسبير
فولهام × ليفربول
هال سيتي × تشيلسي
إيبسويتش تاون × كريستال بالاس
مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد
نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد
نوتنجهام فورست × أستون فيلا
السبت 10 أبريل
بورنموث × مانشستر سيتي
أستون فيلا × برايتون
تشيلسي × فولهام
كوفنتري سيتي × آرسنال
كريستال بالاس × إيفرتون
ليدز يونايتد × نوتنجهام فورست
ليفربول × نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد × هال سيتي
سندرلاند × إيبسويتش تاون
توتنهام هوتسبير × برينتفورد
السبت 17 أبريل
آرسنال × أستون فيلا
برينتفورد × ليدز يونايتد
برايتون × تشيلسي
إيفرتون × بورنموث
فولهام × سندرلاند
هال سيتي × كوفنتري سيتي
إيبسويتش تاون × مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي × كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد × توتنهام هوتسبير
نوتنجهام فورست × ليفربول
السبت 24 أبريل
بورنموث × آرسنال
أستون فيلا × كوفنتري سيتي
برينتفورد × فولهام
تشيلسي × مانشستر سيتي
إيفرتون × برايتون
ليدز يونايتد × ليفربول
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد × إيبسويتش تاون
نوتنجهام فورست × سندرلاند
توتنهام هوتسبير × هال سيتي
السبت 1 مايو
آرسنال × توتنهام هوتسبير
برايتون × نوتنجهام فورست
كوفنتري سيتي × مانشستر يونايتد
كريستال بالاس × أستون فيلا
فولهام × إيفرتون
هال سيتي × بورنموث
إيبسويتش تاون × ليدز يونايتد
ليفربول × تشيلسي
مانشستر سيتي × برينتفورد
سندرلاند × نيوكاسل يونايتد
السبت 8 مايو
بورنموث × مانشستر يونايتد
برينتفورد × أستون فيلا
برايتون × سندرلاند
إيفرتون × هال سيتي
فولهام × إيبسويتش تاون
ليدز يونايتد × آرسنال
مانشستر سيتي × ليفربول
نيوكاسل يونايتد × كوفنتري سيتي
نوتنجهام فورست × كريستال بالاس
توتنهام هوتسبير × تشيلسي
السبت 15 مايو
آرسنال × نوتنجهام فورست
أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد
تشيلسي × إيفرتون
كوفنتري سيتي × توتنهام هوتسبير
كريستال بالاس × برايتون
هال سيتي × فولهام
إيبسويتش تاون × مانشستر سيتي
ليفربول × برينتفورد
مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد
سندرلاند × بورنموث
الأحد 23 مايو
بورنموث × تشيلسي
برينتفورد × هال سيتي
برايتون × ليفربول
إيفرتون × آرسنال
فولهام × كوفنتري سيتي
ليدز يونايتد × سندرلاند
مانشستر سيتي × أستون فيلا
نيوكاسل يونايتد × كريستال بالاس
نوتنجهام فورست × إيبسويتش تاون
توتنهام هوتسبير × مانشستر يونايتد
الأحد 30 مايو
آرسنال × برايتون
أستون فيلا × توتنهام هوتسبير
تشيلسي × برينتفورد
كوفنتري سيتي × نوتنجهام فورست
كريستال بالاس × ليدز يونايتد
هال سيتي × نيوكاسل يونايتد
إيبسويتش تاون × إيفرتون
ليفربول × بورنموث
مانشستر يونايتد × فولهام
سندرلاند × مانشستر سيتي