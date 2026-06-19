•نيللي كريم تشيد برؤية المخرج أبو بكر شوقي في إدارة التصوير: يعرف بدقة ما يريده

أعرب الفنان أمير المصري عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم “القصص”، مؤكدًا أنه يعد من أهم الأعمال التي قدمها في مسيرته الفنية، ومن أفضل الأدوار التي جسدها على الإطلاق.

وقال المصري عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس: “اشتغلت برة مصر وجواها كتير، ويمكن فيلم القصص من أهم الحاجات اللي عملتها ومن أحلى الأدوار في حياتي”، مشيدًا بالمخرج أبو بكر شوقي، الذي وصفه بأنه من أهم المخرجين الموجودين حاليًا في الوسط الفني.

وأضاف أن مشاركته في الفيلم كانت محل فخر بالنسبة له منذ قراءة السيناريو، موضحًا أنه تأثر بشدة بالشخصية التي يقدمها، قائلاً: “أول ما قرأت الورق عيطت وتأثرت جدًا بطريقة رسم شخصية أحمد”.

ولفت إلى أن المخرج كان حريصًا على تقديم الشخصية بصورة مختلفة، موضحًا أنه طلب منه الذهاب بروح الشخصية إلى مساحة جديدة، مضيفًا أن "شوقي" يتميز بالهدوء داخل موقع التصوير.

وأشادت الفنانة نيللي كريم بطريقة إدارة "شوقي" للتصوير، مؤكدة أنه من أكثر المخرجين تنظيمًا ودقة في العمل، وقالت: “يمكن أول لوكيشن في حياتي أروح أصور فيه ويقولولي خلاص روحي”، مما يعكس الالتزام بجدول التصوير وعدم إهدار وقت الممثلين.

وأضافت أن المخرج كان يعرف بدقة ما يريده من كل مشهد، ويستطيع استخراج أفضل ما لدى الممثل دون إرهاقه بكثرة الإعادات، خاصة في المشاهد الصعبة، معتبرة أن ذلك يعود إلى امتلاكه رؤية واضحة للمشهد والمونتاج منذ البداية.

وأردفت أن السينما كانت تفتقدها خلال الفترة الماضية، معربة عن سعادتها بالعودة من خلال عمل يحمل هذه القيمة الفنية.

وكشف المخرج أبو بكر شوقي أن الفيلم تعرض لتأجيلات عديدة بسبب صعوبة تنفيذه والتحديات المتعلقة بتمويله، موضحًا أن العمل لا يعتمد على البناء التقليدي للأفلام من بداية ووسط ونهاية، بل يمتد عبر 5 حقب زمنية مختلفة بين عامي 1967 و1984.

وأردف أن التأجيلات منحته فرصة أكبر للتحضير والتجهيز لكل تفاصيل الفيلم، مضيفًا أنه كان محظوظًا بالتعاون مع فريق تمثيل متمكن يمتلك رؤية واضحة لشخصياته.

وتدور أحداث الفيلم خلال الفترة الممتدة من عام 1967 وحتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ويروي قصة "أحمد" عازف البيانو الطموح، الذي يخوض رحلة مليئة بالحب والتحديات العائلية والسعي وراء أحلامه، وسط عالم يشهد تحولات متسارعة.