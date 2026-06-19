تلقت المنتخبات العربية صدمة جديدة بخسارة قطر من كندا بنتيجة 6-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات كأس العالم.

وخسر منتخب قطر من كندا فجر اليوم الجمعة، بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وبادر سايل لارين بالتسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 29 و45+3.

وفي الشوط الثاني لم يبخل المنتخب الكندي بالتسجيل من جديد عن طريق ناثان صليبا في الدقيقة 64، ثم سجل محمد المناعي أهداف اللقاء في الدقيقة 75 بالخطأ في مرماه، قبل أن ينهي المنتخب الكندي الأهداف في الدقيقة 90+2 عن طريق جوناثان ديفيد.

ولم تتوقف معاناة العنابي عند ذلك، بل تعرض الثنائي همام الأمين وعاصم مادبو للطرد في الدقيقة 33 و53 ليشارك المنتخب القطر في الوقت المتبقي من المباراة منقوص العدد.

وبهذه النتيجة، يعتلي المنتخب الكندي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويا مع سويسرا صاحبة المركز الثاني، أما منتخب البوسنة والهرسك فيتواجد في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة وخلفه منتخب قطر بنقطة واحدة.

ويعد هذا الفوز الأول لمنتخب كندا في تاريخه ببطولة كأس العالم بشكل عام بعدما شارك لأول مرة في 1986 ولم يحقق أي انتصار، ومن ثم عاد للبطولة في 2022 وخسر مباريات المجموعات.

وفي نسخة 2026 بدأ البطولة بالتعادل في الجولة الأولى بهدف لمثله مع البوسنة والهرسك.

وينضم منتخب قطر للمنتخبات العربية التي عانت من الخسائر الكبيرة في النسخة الحالية بعد العراق أمام النرويج (4-1)، الأرجنتين أمام الجزائر (3-0)، تونس أمام السويد (5-1).

كما أن هذه الخسارة الأكبر لمنتخب قطر في مشاركاته بالمونديال بعدما لعب لأول مرة في نسخة 2022 عندما كان البلد المضيف، وخسر وقتها الـ3 مباريات كالتالي:

1- 2-0 أمام الإكوادور.

2- 3-1 أمام السنغال.

3- 2-0 أمام هولندا.