كندا تسمح بمشاركة لاعب كوت ديفوار في مباراة ألمانيا بالمونديال

كشفت تقارير صحفية عن حصول إيلي واهي، لاعب منتخب كوت ديفوار، مساء أمس، الخميس، على إذن بدخول الأراضي الكندية بعدما حُرم مؤقتًا من التأشيرة للسفر مع منتخب بلاده إلى كندا، وسيتمكن من المشاركة في المباراة الثانية لـ”الفيلة” في المونديال، السبت أمام ألمانيا.

وكانت كندا أجّلت منح هذا الإذن، مطالبة بمعلومات إضافية حول وضع اللاعب، المشتبه في تورطه بأزمة مراهنات رياضية في فرنسا تتعلق ببطاقة صفراء تلقاها خلال المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكانت ممثلته، ماري دوزيه أكدت في وقت سابق من اليوم أن "إيلي واهي غير ملاحق في هذه المرحلة، وبالتالي لا يخضع لأي قيود".

كما أعلن الاتحاد العاجي لكرة القدم أن واهي لن يتمكن من مرافقة البعثة إلى كندا، لأن التصاريح الإدارية اللازمة لدخوله إلى الأراضي الكندية لم يتم الحصول عليها في هذه المرحلة.

ومع تأكيد عدم وجود ملاحقات بحق واهي في هذه المرحلة لدى السلطات الكندية، سيتمكن اللاعب البالغ 23 عامًا في النهاية من السفر مع زملائه.

وكانت رابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا أعلنت الأربعاء تقديم شكوى ضد مجهول "بشأن وقائع قد تندرج ضمن الفساد الرياضي والاحتيال ضمن عصابة منظمة"، بعدما تلقت تنبيها بوجود مراهنات مشبوهة تتعلق بـ"إنذار يخص اللاعب إيلي واهي".

وكان واهي الذي استدعي لأول مرة في مارس الماضي لتمثيل منتخب ساحل العاج بعد تغيير جنسيته الرياضية إذ سبق له تمثيل منتخب فرنسا للشباب، شارك أساسيًا في الفوز على الإكوادور (1-0) في الجولة الأولى.