اليونان تتمسك بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس تمسك بلاده بالتوصل إلى اتفاق مع ليبيا لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، باعتبارهما دولتين متجاورتين تربطهما سواحل متقابلة.





وأوضح الوزير اليوناني، في تصريحات أعقبت زيارة نائب قائد “القيادة العامة” صدام حفتر إلى أثينا، أن المحادثات التي جرت بين الجانبين الليبي واليوناني في العاشر من يونيو الجاري كانت بناءة، مشيراً إلى أن الجولة المقبلة من المباحثات ستعقد في العاصمة اليونانية.



وأضاف أن الجانبين ناقشا فرص التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، خاصة في قطاعي الطاقة والبناء، إلى جانب بحث تشغيل خط طيران مباشر بين بنغازي وأثينا، مع وجود رغبة مشتركة لتطوير التعاون في قطاع النقل.

وأشار جيرابيتريتيس إلى اتفاق الطرفين على العمل المشترك للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرتي كريت وغافدوس، لافتاً إلى أن صدام حفتر شدد خلال اللقاء على أهمية استمرار برامج تدريب ضباط خفر السواحل الليبي في اليونان.

وجدد وزير الخارجية اليوناني دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا، مؤكداً ضرورة التوصل إلى تسوية بقيادة الليبيين ومن دون تدخل أي أطراف خارجية.