قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن الموازنة العامة الجديدة، إن هناك حاجة إلى إعادة ترتيب للأولويات، مشيرًا إلى أن حجم الإيرادات والمصروفات وأعباء الدين يتطلب مراجعة دقيقة لسياسات الإنفاق والاستدانة.

وأضاف "منصور" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس، أمس الخميس، إن إجمالي إيرادات الدولة وفقًا للموازنة الجديدة يبلغ نحو 4 تريليون جنيه وكسور، بينما يصل حجم الدين الداخلي والخارجي إلى نحو 169 مليار دولار، ليقترب من نحو 17 تريليون جنيه.

وأوضح أن نحو 87% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب، بقيمة تقترب من 3.5 تريليون جنيه، لافتاً إلى أن 46% من المصروفات تذهب لسداد الفوائد.

وتابع: “إذا كنا نعمل فقط لسداد الفوائد والأقساط، فهذا يحتاج إلى توقف وإعادة ترتيب لأولوياتنا، وهل كل ما نستدين من أجله ضروري أم لا، وما هو ضروري نرتب أولوياته”.

وضرب النائب مثالاً بأهمية توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأساسية، قائلاً: "إنه لا يمكن ألا يكون لدي سرير رعاية أو حضانات أو فصول كافية، وأنشئ كومباوند في الصحراء أو طريق لن يسير عليه أحد".

وشدد على ضرورة وقف الاستدانة المفرطة والعمل على تقشف حقيقي وتحسين الأداء، مؤكدًا أهمية التركيز على قطاعات مثل التعليم والصحة ودعم المزارعين.

وأشار إلى أن دعم المزارعين في الموازنة يحتاج إلى إعادة تقييم، حيث يقدر بنحو مليار جنيه، وهو ما يساوي 82 قرش للمواطن في الشهر، موضحًا أن الدعم الحالي لا يعكس بالضرورة احتياجات القطاع، وأن إعادة ترتيب الأولويات أمر ضروري لضمان عدم توريث الأجيال القادمة أعباء مالية ناتجة عن سوء إدارة.

وأردف أن الحديث عن انخفاض نسب الدين لا يعني دائمًا انخفاض قيمته، موضحًا أن النسبة قد تتراجع بينما يستمر الرقم ذاته في الزيادة.

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