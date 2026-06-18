حماس تعتبر تصريحات ترامب بشأن التزامها بوقف النار إيجابية

اعتبرت حركة حماس، الخميس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "موقفا إيجابيا"، ودعته إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف خروقاتها المستمرة للاتفاق.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، على منصة "تلجرام"، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وقال قاسم إن "تصريح الرئيس ترامب بشأن التزام حماس التام بوقف إطلاق النار يعد موقفا إيجابيا، ويؤكد جدية الحركة في تطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة".

ودعا المتحدث باسم الحركة الرئيس الأمريكي إلى "الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى يتسنى فتح المجال لتطبيق باقي مكونات خطة وقف الحرب على القطاع، وفق آليات يتوافق عليها جميع الأطراف".

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قتلت إسرائيل 1007 فلسطينيين وأصابت 3165 آخرين، كما وسعت توغلها داخل قطاع غزة إلى مناطق تقدر بنحو 60% من مساحته، وفق بيانات فلسطينية.

وفي تصريحات على هامش قمة الدول السبع الكبرى في فرنسا الأربعاء، أعرب ترامب عن أمله في أن يكون اتفاق السلام مع إيران "بداية لاتفاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، معتبرا أن التطورات الأخيرة تمنح سببا للتفاؤل رغم تاريخ المنطقة الطويل من الصراعات.

وقال ترامب في تصريحاته التي نقلتها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "انظروا إلى ما فعلناه في غزة، انظروا إلى حماس، حماس كانت هادئة جدا".

وأضاف: "نحن نحاول نزع سلاحهم، الأمر ليس سهلا، لكنهم تصرفوا بشكل جيد إلى حد كبير".

والأحد، أعلنت "حماس" تسليم رد الفصائل الفلسطينية على "خريطة الطريق" التي طرحها المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، مؤكدة ضرورة الانسحاب الإسرائيلي "الكامل" من القطاع.

وفي 21 مايو الماضي، طرح ملادينوف "خريطة طريق" من 15 بندا لتنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس ترامب بشأن غزة.

وتحدد خريطة ملادينوف آليات تنفيذ ملفات مرتبطة بمستقبل القطاع، بينها إعادة الإعمار، ونزع السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وعمل قوة الاستقرار الدولية، وإعادة بناء جهاز الشرطة.

وشددت الخريطة على ضرورة تنفيذ التدابير الموعود بها في بداية وقف إطلاق النار، بما يشمل المساعدات الإنسانية والوقود والمعابر والمأوى، إضافة إلى التدابير الواردة في تفاهمات شرم الشيخ، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وفي 29 سبتمبر 2025، أعلن ترامب خطة لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة تتألف من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح "حماس"، وانسحاب إسرائيلي مرحلي من القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ونشر قوة استقرار دولية.

وبناءً على الخطة، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وتقول حماس إنها التزمت ببنود الاتفاق، وتتهم إسرائيل بمواصلة خروقاتها وعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.