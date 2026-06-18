جنوب إفريقيا تبني مركز ترحيل آخر لتخفيف الاكتظاظ وتسريع ترحيل الملاويين

بدأت جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، في بناء مركز ترحيل مؤقت ثان، بهدف تسريع إجراءات إعادة مواطني ملاوي إلى بلادهم، وذلك بعد احتجاجات شارك فيها الآلاف في وقت سابق هذا العام في جوهانسبرج ومناطق أخرى من البلاد ضد الهجرة غير الشرعية التي ساهمت في إشعال التوترات بين السكان المحليين والأجانب.

وفي غضون ذلك، وصل آلاف آخرون من المواطنين الملاويين إلى مركز الترحيل الأول، الواقع أيضا في مدينة ديربان بمنطقة تُعرف باسم شيروود، حيث يقيم ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص في مخيم منذ أكثر من أسبوع، في انتظار إعادتهم إلى وطنهم.

وأطلقت الشرطة، أمس الأربعاء، رصاصا مطاطيا واستخدمت قنابل صوتية ضد مهاجرين كانوا يحتجون في شيروود، ويقذفون عناصر الشرطة بالحجارة والعصي وجذوع الأشجار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاشتباكات اندلعت بسبب حالة الإحباط من تأخر عودة المهاجرين إلى ديارهم.