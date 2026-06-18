لجنة البرامج التعليمية للطلبة الفلسطينيين تحمل الاحتلال مسئولية تدمير التعليم في غزة

حملت لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة الفلسطينيين في دورتها الـ111، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الدمار الشامل الذي لحق بالمؤسسات التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة، بما فيها المؤسسات التعليمية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بالتحرك العاجل لحماية العملية التعليمية وضمان حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم.

وجاء ذلك في ختام أعمال اللجنة، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، وبحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور فائد مصطفى.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني والطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة بما يضمن انتظام العملية التعليمية بمختلف مراحلها وقطاعاتها، كما طالبت بإلزام سلطات الاحتلال وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية بحق أبنائه، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، والإسراع في إعادة إعمار القطاع بما يشمل بناء المدارس والجامعات والمكتبات وتوفير المستلزمات التعليمية كافة، وضمان الحماية الدولية للعملية التعليمية.

كما طالبت بالضغط على سلطات الاحتلال وعصابات المستعمرين لوقف الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس، بما يشمل اقتحام المدارس وعمليات الهدم والتهديد بالهدم والاعتداءات المتكررة على الطلبة والمعلمين والأكاديميين، مؤكدة أن هذه الممارسات تحول دون توفير بيئة تعليمية آمنة للطالب والمعلم الفلسطيني.

ودعت اللجنة المؤسسات التربوية والإعلامية العربية إلى فضح جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق العملية التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على تخصيص فعاليات وبرامج للتضامن مع التعليم الفلسطيني ودعمه.

وثمنت الدور الذي تقوم به وكالة الأونروا في التخفيف من آثار العدوان الشامل على قطاع غزة، وأدانت القرارات غير الشرعية الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي التي تستهدف إنهاء عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعية الدول المانحة إلى تغطية العجز في موازنتها لضمان استمرار خدماتها وبرامجها.

كما دعت المنظمات الدولية ذات العلاقة، ولا سيما "اليونيسيف" و"اليونسكو"، إلى مساندة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية والأونروا لتوفير المزيد من مستلزمات التعليم للطلبة والمدارس في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لعملية تدمير شاملة ومستمرة.

وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة إبراز مكانة مدينة القدس في وسائل الإعلام العربية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وأهميتها التاريخية والدينية للأمتين العربية والإسلامية، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف تهويد المدينة وتغيير طابعها الحضاري العربي الإسلامي.

وطالبت الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة بالاستمرار في إنتاج مواد إعلامية تكشف ممارسات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على الفضاء الفلسطيني لصالح الشبكات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء هذا الاعتداء المستمر على حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم والسيطرة على فضائهم الإعلامي.

كما ثمنت الدور الذي يقوم به اتحاد إذاعات الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، ولا سيما من خلال تنظيم اليوم الإعلامي المفتوح للتضامن مع شعبنا الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام، مطالبة بالتركيز على قضية الإبادة التعليمية في قطاع غزة وما خلفه العدوان الإسرائيلي من آثار كارثية على قطاع التعليم.

وأشادت بالدور الذي تؤديه شبكة صوت العرب من القاهرة، ممثلة بإذاعتي "صوت العرب" و"فلسطين"، في دعم العملية التعليمية الفلسطينية من خلال البرامج التعليمية والتربوية التي تبث على مدار العام، داعية إلى تكثيف المشاركة العربية في اليوم الإعلامي المفتوح الخاص بذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل من كل عام.

كما دعت جامعة الدول العربية إلى إدراج قضية التعليم الفلسطيني واحتياجاته على أجندة اجتماعات مؤسساتها المختلفة، بما في ذلك القمة العربية المقبلة واجتماع وزراء التربية والتعليم العرب، والعمل على تنظيم مؤتمر عربي خاص بالتعليم في القدس لمواجهة سياسات تهويد المناهج والتحريض العنصري.

ودعت أيضا إلى إنشاء منصة رقمية لإذاعة فلسطين بالتنسيق مع اتحاد إذاعات الدول العربية تجمع بين البث الإذاعي المباشر والتعليم الإلكتروني وإبراز مواهب الطلبة الفلسطينيين، بما يسهم في دعم التعليم والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية.